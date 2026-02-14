Composition des conseils communaux de Segbana, Kérou, et Kalalé

1161 visites en ce moment
Les conseils communaux des communes de Segbana, de Kérou et de Kalalé ont été installés dans la matinée de ce samedi 14 février 2026. Les conseillers KORA Abdoul Razack, WARI BRISSO Pierre et ABDOUWAHAB Garba Say sont élus respectivement maires des communes de Segbana, Lérou et de Kalalé.
Voici la composition des conseils communaux de ces mairies
Segnana
Maire : KORA Abdoul Razack
Premier adjoint au maire : SOROKOU Bio
2e adjoint au maire : KOULA Atikou
Kérou
Maire : WARI BRISSO Pierre
1er adjojnt au maire : TOGUI Bio Yacoubou
2e adjojnt au maire : DAOUDA Mahamadou
Kalalé
Maire : ABDOUWAHAB Garba Say
1er adjont au maire : MAMAN SAMBO Amidou
2e adjont au maire : reste à pourvoir