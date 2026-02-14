Composition des conseils communaux de Segbana, Kérou, et Kalalé

Les conseils communaux des communes de Segbana, de Kérou et de Kalalé ont été installés dans la matinée de ce samedi 14 février 2026. Les conseillers KORA Abdoul Razack, WARI BRISSO Pierre et ABDOUWAHAB Garba Say sont élus respectivement maires des communes de Segbana, Lérou et de Kalalé.

Voici la composition des conseils communaux de ces mairies

Segnana

Maire : KORA Abdoul Razack

Premier adjoint au maire : SOROKOU Bio

2e adjoint au maire : KOULA Atikou

Kérou

Maire : WARI BRISSO Pierre

1er adjojnt au maire : TOGUI Bio Yacoubou

2e adjojnt au maire : DAOUDA Mahamadou

Kalalé

Maire : ABDOUWAHAB Garba Say

1er adjont au maire : MAMAN SAMBO Amidou

2e adjont au maire : reste à pourvoir

14 février 2026 par ,