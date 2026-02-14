Composition des conseils communaux de Covè, Ouinhi et Zagnanado

L’installation des conseils communaux de la 5e mandature de la décentralisation a démarré ce samedi 14 février 2026. Dans les communes de Covè, Zagnanado et de Ouinhi dans le département du Zou, les conseillers AÏHOUNHIN Auguste, AKPOYETIN Damase, et ZANNOU Bernard sont les nouveaux maires de ces trois communes.

Composition des conseils communaux

Covè

Maire : AÏHUNHIN Auguste

Premier adjoint au maire : VODOUNKPE Basile

2e adjoint au maire : SODJO Pascal

Zagnanado

Maire : AKPOYETIN Damase

1er adjojnt au maire : AYITCHEDJI Odilon

2e adjojnt au maire : AHOUANDJINOU Franck

Ouinhi

Maire : ZANNOU Bernard

1er adjont au maire : FATONDE François

2e adjont au maire : MITCHOWADOU Rodrigue

14 février 2026 par ,