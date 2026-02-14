Composition des conseils communaux de Covè, Ouinhi et Zagnanado

1161 visites en ce moment
L’installation des conseils communaux de la 5e mandature de la décentralisation a démarré ce samedi 14 février 2026. Dans les communes de Covè, Zagnanado et de Ouinhi dans le département du Zou, les conseillers AÏHOUNHIN Auguste, AKPOYETIN Damase, et ZANNOU Bernard sont les nouveaux maires de ces trois communes.
Composition des conseils communaux
Covè
Maire : AÏHUNHIN Auguste
Premier adjoint au maire : VODOUNKPE Basile
2e adjoint au maire : SODJO Pascal
Zagnanado
Maire : AKPOYETIN Damase
1er adjojnt au maire : AYITCHEDJI Odilon
2e adjojnt au maire : AHOUANDJINOU Franck
Ouinhi
Maire : ZANNOU Bernard
1er adjont au maire : FATONDE François
2e adjont au maire : MITCHOWADOU Rodrigue