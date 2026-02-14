Composition des conseils communaux de Bembèrèkè, Pèrèrè, et Kalalé

2180 visites en ce moment
Ce samedi 14 février 2026, le préfet du département du Borgou, Djibril Mama Cissé a procédé à l’installation des conseils communaux des communes de Bembèrèkè, Pèrèrè, et Kalalé. Ces trois communes seront dirigées respectivement par les maires LAFIA Moussa, MAMA Chabi Abdou Arouna, et ABDOUWAHABOU Garba Say.
Voici la composition des conseils communaux de ces mairies
Bembèrèkè
Maire : LAFIA Moussa
1er adjoint au maire : ADAM Suanon
2e adjoint au maire : SANNI GAMIAN Ousmane
Pèrèrè
Maire : MAMA Chabi Abdou Arouna
1er adjoint au maire : TASSOU Abas
2e adjoint au maire : BAH KODA ABDOULAYE Djamiou
Kalalé
Maire : ABDOUWAHABOU Garba Say
1er adjoint au maire : MAMAN Sambo Amidou
2e adjoint au maire : A pourvoir