Composition des conseils communaux d’Athiémé, Bopa, et Houéyogbé

Le préfet du département du Mono, Bienvenue Milohin a procédé ce samedi 14 février 2026, à l’installation des conseils communaux des communes d’Athiémé, de Bopa et de Houéyogbé. Au terme de la cérémonie d’installation, ASSOU François, DJOSSOU Abel, et SOSSA Casimir sont respectivement les nouveaux maires de ces trois communes.

Composition des conseils communaux

Athiémé :

Maire : ASSOU François

1er adjoint au maire : AGOUTCHON François

2e adjoint au maire : AINA Guy

Bopa

Maire : DJOSSOU Abel

1er adjoint au maire : GANDO Célestin

2e adjoint au maire : AKODJINOU Gustave

Houéyogbé

Maire : SOSSA Casimir

1er adjoint au maire : FANOU Cirille

2e adjoint au maire : VIGNON Justin

14 février 2026 par ,