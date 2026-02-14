Composition des conseils communaux d’Athiémé, Bopa, et Houéyogbé

1161 visites en ce moment
Le préfet du département du Mono, Bienvenue Milohin a procédé ce samedi 14 février 2026, à l’installation des conseils communaux des communes d’Athiémé, de Bopa et de Houéyogbé. Au terme de la cérémonie d’installation, ASSOU François, DJOSSOU Abel, et SOSSA Casimir sont respectivement les nouveaux maires de ces trois communes.
Composition des conseils communaux
Athiémé :
Maire : ASSOU François
1er adjoint au maire : AGOUTCHON François
2e adjoint au maire : AINA Guy
Bopa
Maire : DJOSSOU Abel
1er adjoint au maire : GANDO Célestin
2e adjoint au maire : AKODJINOU Gustave
Houéyogbé
Maire : SOSSA Casimir
1er adjoint au maire : FANOU Cirille
2e adjoint au maire : VIGNON Justin