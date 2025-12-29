mercredi, 31 décembre 2025 -

666 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

CAN Maroc 2025

Composition de l’équipe des Guépards face au Sénégal




Les Guépards du Bénin affrontent les Lions du Sénégal dans la soirée de ce mardi 30 décembre 2025, dans le cadre de leur troisième et dernier match de poule à la CAN Maroc 2025. Le sélectionneur national, Gernot Rohr, a opté pour cette rencontre sans grand enjeu pour les Guépards déjà qualifiés meilleurs 3e, d’une option défensive.

Liste des 11 joueurs en lice face au Sénégal
Marcel Dandjinou
Tamimou Ouorou
Samadou Attidjikou
Yohan Roche
Olivier Verdon
Imourane Hassane
Steve Mounié
Aïyegun Tosin
Mohamed Tijani
Junior Olaïtan
Dodo Dokou

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Les Guépards tombent devant les Lions de la Teranga 3-0


31 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’une rencontre comptant pour la 3e journée de la CAN Maroc (…)
Lire la suite

Clôture en apothéose de l’édition 2025 lundi dernier


30 décembre 2025 par La Rédaction
Le Tournoi de l’Espoir National de Tennis a pris fin le lundi 29 (…)
Lire la suite

Le Bénin se qualifie avant le match contre le Sénégal


30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin sont déjà qualifiés pour les 8emes de finale (…)
Lire la suite

Victoire du Bénin sur le Botswana 1-0


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin ont battu les Zèbres du Botswana ce samedi 27 (…)
Lire la suite

Le 11 de départ de Gernot Rohr face au Botswana


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin affrontent les Zèbres du Botswana ce samedi 27 (…)
Lire la suite

Le Tournoi de l’Espoir de Tennis entre en phase nationale à Porto-Novo


26 décembre 2025 par Marcel HOUÉTO
La phase nationale du Tournoi de l’Espoir de Tennis, organisée par la (…)
Lire la suite

AGL met l’Afrique en mouvement à l’occasion de la CAN 2025


23 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
À l’occasion de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc (…)
Lire la suite

Cotonou aux couleurs du Maroc pour le match d’ouverture des Lions de (…)


22 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Maroc, pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN (…)
Lire la suite

Quand l’apparat devient langage national


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Au Maroc, à l’occasion de la CAN 2025, les Guépards du Bénin n’ont pas (…)
Lire la suite

Les Guépards s’engagent pour une participation historique


19 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La sélection nationale a donné le top de sa participation à la Coupe (…)
Lire la suite

Le centre de coopération policière africaine ouvert à Salé


18 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Centre de coopération policière africaine a été inauguré, ce jeudi (…)
Lire la suite

Application 1win : fonctionne-t-elle sur Android en Côte d’Ivoire ?


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sur cette page, vous trouverez toutes les informations utiles (…)
Lire la suite

Akpakpa sacré champion, Vano Baby enflamme Sowéto


15 décembre 2025 par Marc Mensah
La première édition de la CAM Bénin s’est achevée dans une atmosphère (…)
Lire la suite

Liste de Gernot Rohr pour la CAN Maroc 2025


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’entraineur des Guépards du Bénin a publié la liste des 28 joueurs qui (…)
Lire la suite

Les Guépards entament leur stage de préparation à Benslimane


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont entamé ce jeudi 11 décembre 2025, leur stage (…)
Lire la suite

Un Béninois nommé coordinateur du site de Tanger CAN 2025


5 décembre 2025 par Marc Mensah
La Confédération Africaine de Football (CAF) a désigné Viwil Paqui, (…)
Lire la suite

Le Bénin sacré champion du tournoi UFOA-B


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a remporté, jeudi 04 décembre 2025, la 4ᵉ édition du tournoi (…)
Lire la suite

Les Guépards scolaires en finale de l’UFOA-B U15


4 décembre 2025 par Marc Mensah
La finale du tournoi UFOA-B U15 garçons est prévue ce jeudi 4 décembre (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires