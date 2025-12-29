Composition de l’équipe des Guépards face au Sénégal

666 visites en ce moment
Les Guépards du Bénin affrontent les Lions du Sénégal dans la soirée de ce mardi 30 décembre 2025, dans le cadre de leur troisième et dernier match de poule à la CAN Maroc 2025. Le sélectionneur national, Gernot Rohr, a opté pour cette rencontre sans grand enjeu pour les Guépards déjà qualifiés meilleurs 3e, d’une option défensive.
Liste des 11 joueurs en lice face au Sénégal
Marcel Dandjinou
Tamimou Ouorou
Samadou Attidjikou
Yohan Roche
Olivier Verdon
Imourane Hassane
Steve Mounié
Aïyegun Tosin
Mohamed Tijani
Junior Olaïtan
Dodo Dokou