Composition de l’équipe des Guépards face au Sénégal

Les Guépards du Bénin affrontent les Lions du Sénégal dans la soirée de ce mardi 30 décembre 2025, dans le cadre de leur troisième et dernier match de poule à la CAN Maroc 2025. Le sélectionneur national, Gernot Rohr, a opté pour cette rencontre sans grand enjeu pour les Guépards déjà qualifiés meilleurs 3e, d’une option défensive.

Liste des 11 joueurs en lice face au Sénégal

Marcel Dandjinou

Tamimou Ouorou

Samadou Attidjikou

Yohan Roche

Olivier Verdon

Imourane Hassane

Steve Mounié

Aïyegun Tosin

Mohamed Tijani

Junior Olaïtan

Dodo Dokou

29 décembre 2025 par ,