Commerçants et industriels sans instruments de mesure certifiés dans le viseur

Les commerçants, industriels et autres qui font des opérations de vente-achat avec des instruments de mesure non vérifiés et certifiés sont le viseur de l’Agence nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM).

L’utilisation des instruments de mesure non certifiés est contraire aux textes en vigueur notamment le décret 86-216 du 30 mai 1986 portant Réglementation générale des instruments de mesure en République du Bénin, qui dispose en ses articles 8 et 12 que tous les instruments de mesure doivent subir la vérification primitive systématique avant leur mise en service et celle périodique lorsqu’ils sont utilisés lors des transactions commerciales.

L’Agence nationale de Normalisation, de Métrologie et du Contrôle Qualité (ANM) invite, par conséquent, les commerçants, industriels et autres utilisateurs d’instruments de mesure à se rapprocher d’elle pour « vérifier et certifier tous les instruments de mesure en leur possession sous peine de sanctions prévues par les textes en vigueur », a indiqué Abdou Latif Saliou, Directeur Général de l’ANM dans un communiqué en date du 11 septembre 2023.

