Comment télécharger l’APK de Premier Bet sur votre téléphone ?

Avec l’application de Premier Bet sur votre téléphone, faites passer vos paris sportifs dans une autre dimension. Voici la manière la plus rapide de télécharger premier bet apk sur votre téléphone portable.

H2 Où télécharger l’app Premier Bet ?

Uniquement disponible sur Android, l’application propose une version mobile reprenant toutes les fonctionnalités de sa version bureau, avec les bonus et promotions.

Toutefois, ne la cherchez pas sur Google Play, car Google bloque régulièrement les applications de pari en ligne. Pour la trouver, vous devez taper dans la barre de recherche de Google “Premier bet apk”.

Celui-ci va vous proposer de nombreux sites de téléchargement. Fiez-vous principalement aux sites officiels de la Lonase, qui est la Loterie Nationale Sénégalaise. C’est elle qui gère Premier Bet. Les sites sont notamment :

– Premierbet.sn (Sénégal),

– Premierbet.cd (Congo),

– Premierbet.ml (Mali).

Google vous proposera de télécharger l’application depuis le site premierbet.ml. Cliquez sur le site puis, une fois sur la page de téléchargement, sur le bouton jaune “Téléchargez notre application Android”.

H2 Comment faire si le téléphone refuse d’installer Premier Bet ?

Pas de panique ! Il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre téléphone. Allez dans :

– “Sécurité”,

– Puis “Trouver des sources inconnues”,

– Puis “Autoriser l’installation d’applications provenant de sources autres que le Play Store”.

Une fois cette manipulation effectuée, votre téléphone acceptera d’installer l’application Premier Bet.

H2 Peut-on télécharger Premier Bet sur Iphone et Ipad ?

A l’heure actuelle, c’est impossible. Les développeurs de l’application ne l’ont pas encore conçue pour l’installer sur les produits conçus par Apple.

Toutefois, il est possible de faire fonctionner une application Android sur un appareil d’Apple (Iphone ou Ipad) grâce à un émulateur Android. Il s’agit d’un programme qui simule l’OS Android sur votre appareil Apple. Vous pouvez choisir entre ces 5 programmes :

– GBA4iOS,

– iNDS Emulator,

– Dalvik Emulator.

– Appetize iOS Emulator,

– iAndroid.

Veillez à toujours télécharger ces logiciels depuis leur site officiel, puis profitez de l’application Premier Bet APK sur votre iPhone.

H2 Attention aux sites frauduleux

Vérifiez la légitimité des sites tiers pour télécharger l’application Premier Bet APK. Pourquoi ? Parce que les applications présentes sur les sites tiers peuvent soit contenir des virus, soit des backdoors permettant d’installer un logiciel malveillant sur votre téléphone une fois l’application téléchargée.

Par conséquent, pour vous prémunir de tout risque, ne téléchargez l’application que via l’un des sites officiels de Premier Bet, ou via des sites tiers de confiance. Vérifiez ensuite que l’application est régulièrement mise à jour, et si ce n’est pas le cas, téléchargez vous-même les nouvelles versions.

H2 Premier Bet est l’un des principaux Bookmakers d’Afrique

L’avantage de télécharger l’APK de Premier Bet est que ce Bookmaker est géré par la Loterie Nationale Sénégalaise (Lonase). Autrement dit, le site est sérieux, l’application est bien faite, et l’on peut légitimement considérer qu’elle n’a que très peu de vulnérabilités dans son code source.

Par conséquent, vos données personnelles, dont vos coordonnées bancaires, sont en sécurité avec la Lonase.

Une fois Premier bet téléchargé sur votre mobile, vous pourrez parier l’esprit tranquille sur toutes les grandes compétitions ayant cours dans le monde du sport. Vous avez même accès aux rencontres de e-sport.

6 novembre 2023 par