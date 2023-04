Comment la NASA contribue à la lutte contre le cancer

L’un des avantages de la recherche scientifique, c’est que l’élargissement du champ des connaissances dans un domaine ouvre la voie à des avancées dans d’autres. Ainsi, aux États-Unis, la recherche visant à protéger les astronautes de l’exposition aux rayonnements cosmiques contribue à la lutte contre le cancer sur Terre.

Selon la NASA, un astronaute en poste sur la Station spatiale internationale pendant six mois est exposé à une dose de radiation équivalente à 1 000 radiographies du thorax.

Dès lors, l’agence spatiale américaine finance des travaux de recherche visant à mesurer les effets des rayonnements sur les astronautes. Si les radiations ionisantes dans l’espace diffèrent des expositions potentielles sur Terre, il n’en est pas moins vrai qu’elles peuvent toutes deux avoir des effets sur l’organisme et entraîner des risques accrus de cancer et d’autres maladies.

« Nous voulons être en mesure de déterminer le risque de façon plus précoce afin de pouvoir prendre des contre-mesures plus tôt ou de limiter le nombre d’heures de vol », explique Honglu Wu, scientifique principal au Centre spatial Johnson de la NASA à Houston.

En 2002, la NASA a financé une étude montrant comment l’analyse de séquences d’ADN humain peut servir à mesurer l’exposition d’une personne aux rayonnements sur le long terme ainsi qu’à évaluer les dommages potentiels de l’ADN susceptibles d’accroître le risque de maladie.

As part of the President's Cancer Moonshot team, we're using @ISS_Research to help end cancer as we know it. https://t.co/zJwHZP2ZwV https://t.co/HWKQASXdoW — NASA (@NASA) September 12, 2022

Ces travaux ont débouché sur la mise au point d’un test, appelé OncoMate MSI Dx Analysis System (Système d’analyse OncoMate MSI), approuvé par la Food & Drug Administration des États-Unis, qui :

– aide les médecins à détecter les mutations de l’ADN susceptibles d’accroître les risques pour la santé ;

– identifie les patients à risque ;

– et permet de sélectionner les meilleurs traitements.

« Grâce à ces progrès au niveau de la détection, nous pouvons mieux aider les médecins et les patients à choisir les options de traitement en connaissance de cause », se félicite Annette Burkhouse, responsable des affaires médicales de la société de biotechnologie Promega, basée à Madison (Wisconsin), qui a élaboré ce test.

Le président Biden s’est fixé comme objectif national de réduire le taux de mortalité liée au cancer d’au moins 50 % au cours des 25 prochaines années. Baptisée « Cancer Moonshot », en référence à la promesse de l’administration Kennedy dans les années 1960 d’effectuer un alunissage, l’initiative qu’il a lancée en ce sens vise également à améliorer la vie des personnes atteintes d’un cancer, de leurs proches et des survivants.

Le test des mutations de l’ADN n’est qu’un exemple parmi d’autres des recherches financées par la NASA qui aboutissent à des percées scientifiques dont nous profitons sur Terre. De fait, plus de 2 000 produits et découvertes ont fait leurs preuves dans la lutte contre la COVID-19, la réponse aux défis mondiaux liés à l’eau, les moyens mis à la disposition des sauveteurs et le développement de l’informatique en nuage (cloud computing).

« Des projets de recherche comme celui que la NASA a financé avec Promega il y a des années ont des résultats inattendus », ajoute Mme Burkhouse.

Le laboratoire national de la Station spatiale internationale sollicite des propositions de recherche qui, si elles sont menées dans l’espace, pourraient faire progresser les moyens de dépistage et les traitements du cancer, par exemple sous la forme du développement de modes d’administration de médicaments plus ciblés et plus efficaces, indique la NASA.

Dans la lutte contre le cancer, les technologies de la NASA conçues pour détecter les signaux radioélectriques d’origine humaine dans l’espace et pour affiner les images envoyées par le télescope spatial Hubble ont permis d’améliorer la détection précoce du cancer du sein dans les mammographies, ce qui améliore les chances de guérison.

« Mettre fin au cancer tel que nous le connaissons a le pouvoir de sauver des vies, d’unir notre pays et d’inspirer le reste du monde », a déclaré Bill Nelson, administrateur de la NASA, en juillet 2022.

