Comment être rentable dans les paris sportifs ?

De nombreuses personnes doutent que les paris sportifs puissent constituer un revenu stable pour les parieurs. Nous allons prouver que c’est bien réel.

Les gros gains des joueurs africains en 2023 sur l’exemple de 1xBet

• Un joueur du Nigéria a misé 4 372,02 $ sur un combiné de 6 événements et a gagné 113 374,45 $.

• Un joueur du Sénégal a misé 84,03 $ sur un combiné avec la cote de 4794,428 et a empoché la somme incroyable de 402 896,43 $.

• Un joueur de la Guinée a misé 1,16 $ sur un combiné de 22 événements et a remporté la somme impressionnante de 551 969,90 $.

Ce sont les exemples des plus gros gains sur la plateforme 1xBet en Afrique en 2023. Les joueurs qui ont étayé leur intuition par des statistiques utiles et qui ont cru en leur chance sont devenus suffisamment riches pour subvenir aux besoins de leurs descendants !

Tu peux dire que de tels exemples sont une exception à la règle plutôt que la régularité. Après tout, un pari de type accumulateur est a priori le plus hasardeux, car il exclut le droit à l’erreur. Et la cote de 500 000 ne peut se réaliser qu’une fois dans la vie.

Tout cela est vrai. Mais, premièrement, trois exemples de super gains de joueurs africains prouvent que les miracles se produisent tous les jours. Deuxièmement, on peut gagner un demi-million de dollars non pas sur un seul pari, mais en accumulant progressivement les gains.

Comment gagner aux paris sportifs sur le long terme ?

C’est la question que se posent le plus souvent les débutants qui voient en eux le potentiel d’un joueur à succès et qui sont encore prisonniers de certains stéréotypes.

Dans l’immensité de l’internet, tu peux trouver des dizaines de stratégies de paris élaborées à la base de calculs mathématiques. Cela signifie que la seule stratégie correcte n’existe pas. On ne peut pas prendre une pilule magique et gagner un million le lendemain.

Les athlètes deviennent les gagnants avec des styles de jeu différents. Dans le domaine des paris, la situation est la même : tu peux réussir en utilisant les stratégies Martingale, Belanger, "échelle" ou inventer ta propre stratégie.

La stratégie Martingale consiste à doubler le montant de la mise à chaque perte, afin de réaliser un bénéfice et de revenir à la mise initiale. Dans ce cas, il est souhaitable de parier sur des cotes à partir de 2,0.

La stratégie de Frank Belanger consiste au fait que le joueur a la possibilité de récupérer deux pertes antérieures après plusieurs paris échoués.

La stratégie dite “échelle” est une stratégie selon laquelle le parieur fait une série de mises all-in jusqu’à ce que le pot atteigne le montant nécessaire.

Comment interpréter une cote ?

Comprendre les cotes des bookmakers est la fondation sur laquelle tu peux construire l’édifice luxueux de tes gains. Les cotes évaluent la probabilité d’un résultat particulier et déterminent également le montant de tes gains.

Les cotes ont également une fonction d’indice non évidente pour les parieurs : plus la cote est basse, plus la probabilité d’un pari réussi est élevée. Par exemple, le bookmaker 1xBetgarantit à ses clients les cotes avec la marge la plus faible, car leurs cotes sont fixées par une équipe professionnelle d’analystes.

Peuvent-ils se tromper ? Oui, car seuls ceux qui ne font rien ne se trompent jamais. Les joueurs peuvent parier non seulement sur les favoris, mais aussi sur les outsiders. Dans le second cas, nos clients ont la possibilité de déjouer les analystes professionnels et d’augmenter considérablement leurs mises.

Comment être rentable avec les paris sportifs ?

Pour certains joueurs, les paris sportifs sont un divertissement et une dépense budgétaire au même titre que les achats de vêtements ou de produits alimentaires. Mais nous parlons ici de ceux qui ont l’intention de toucher un revenu stable grâce aux paris. Ces joueurs doivent comprendre qu’une approche responsable du jeu est une condition préalable à la réussite des paris, et qu’un risque injustifié peut avoir des conséquences fâcheuses.

Pour les débutants, il est tentant de miser une grosse somme sur des cotes faibles - tout semble indiquer que le gain est garanti et que l’argent facile est sur le point d’être versé dans la poche. Cependant, l’histoire connaît des exemples de grosses pertes d’argent lors de paris à des cotes de 1,1 ou moins. Il est possible d’éviter cette erreur en répartissant correctement tes fonds pour le jeu. Tu dois décider de la taille de ton propre budget et du montant maximum que tu peux allouer par pari. Cette approche te permet d’être gagnant même si tes pronostics sont inexacts, car tu auras la possibilité de corriger ton erreur.

Les trois règles d’or des paris réussis

Tu penses toujours qu’il est impossible de déjouer le bookmaker ? Alors répétons pourquoi c’est tout à fait possible.

• Il existe des exemples de joueurs qui ont empoché des centaines de milliers de dollars et sont devenus riches instantanément

• Le jeu responsable t’aidera à éviter les risques inutiles et à répartir correctement tes fonds pour des paris.

• Le choix du bon bookmaker te permettra de gagner avec les meilleures cotes et de ne pas avoir de problèmes de retrait.

La science des paris n’est pas la plus facile. Il est parfois compliqué pour un nouveau venu de naviguer sur la plateforme du bookmaker, mais les joueurs qui n’ont pas peur d’acquérir de nouvelles connaissances et qui profitent des nombreuses offres promotionnelles peuvent augmenter considérablement leurs chances de réussite. Nous te donnons donc un conseil simple : choisis un bookmaker fiable et étudie son produit en passant par un processus d’essais et d’erreurs.

23 mars 2024 par