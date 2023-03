Comité national et Sous-Comités missionnés pour la réussite du RGPH5

Les membres du Comité national et des différents Sous-Comités du cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitation au Bénin (RGPH5) ont été installés dans leurs fonctions, mardi 14 mars 2023, lors d’une cérémonie officielle cumulée avec le lancement officiel des opérations du RGPH5. C’est en présence de la Directrice régionale de l’UNFPA ; du représentant résident de UNFPA ; des préfets et maires ; acteurs de la Société civile, responsables de partis politiques, représentants syndicaux, têtes couronnées, etc.

Le Bénin organise son cinquième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH5) en 2023 à la suite des premier (1979), deuxième (1992), troisième (2002) et quatrième (2013) recensements. En prélude au lancement sur le terrain de la cartographie proprement dite, il a été procédé, mardi 14 mars 2023 au Palais des Congrès de Cotonou, à l’installation des membres du Comité national et des différents Sous-Comités du RGPH5.

Richemond Tiémoko, représentant résident du Fonds des Nations-Unies pour la Population (UNFPA), chef de file des Partenaires techniques et financiers (PTF), a fait que c’est une satisfaction pour les PTF de prendre part à la cérémonie d’installation. « Le recensement est un processus complexe qu’un pays peut conduire en temps de paix pour avoir des données nécessaires pour son développement », a-t-il indiqué avant de réitérer l’accompagnement de l’UNFPA et de tous les autres PTF tout au long du processus.

Selon Lazare Hounsa, Directeur de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD), ce cinquième RGPH sera une « édition ultra moderne » qui assurera un gain en temps et permettra de renforcer la fiabilité des données.

Outil de développement équilibré et durable du territoire

« Le Recensement Général de la Population et de l’Habitation du Bénin fournira, au gouvernement, aux partenaires techniques et financiers et autres utilisateurs, des données sociodémographiques fiables et à jour, adossées aux réalités de notre pays pour le suivi et l’évaluation des politiques publiques comme le Programme de développement inscrit dans les agendas nationaux tels que le PAG 2021-2026, le PNB 2018-2025 ainsi que ceux inscrits dans les agendas internationaux comme les ODD 2030 des Nations Unies et l’Agenda 2063 de l’Union Africaine », a indiqué Hermann Orou Takou, Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances représentant du Ministre d’Etat Romuald Wadagni. L’installation des membres est une étape importante du processus complexe de recensement, selon le DC MEF qui a rassuré de l’engagement du gouvernement à mettre à disposition les fonds nécessaires à la réussite des opérations tout en comptant sur l’appui des PTF qui se sont annoncés.

Selon les explications du DC MEF, la mission du Comité national de Recensement (CNR) tel que stipulée par l’article 7 du Décret 2022-349 du 22 juin 2022 consiste : « à assurer la préparation et le contrôle de l’exécution du recensement ». Ce comité est un organe d’orientation stratégique composé de représentants des ministères sectoriels, des institutions de la République, du monde de la recherche scientifique, des acteurs de la société civile et des organisations économiques.

Le CNR est doté de trois sous-Comités. Il s’agit du Sous-Comité chargé du suivi du Recensement (présidé par le Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances, Hermann Orou Takou) ; le sous-Comité chargé de la Communication, de la publicité et de la sensibilisation (présidé par le Secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji) et du sous-Comité Finance (présidé par le Directeur Général du Budget, Rodrigue Chaou). Chaque sous-comité a pour mission d’appuyer le comité national du Recensement et le volet central du recensement à travers leurs différentes orientations et avis pour la réussite totale de l’opération.

« En vous adressant les chaleureuses félicitations, à tous les membres désignés, je voudrais au nom du ministre d’Etat, vous inviter tous à des délibérations fructueuses au cours de vos différentes sessions », a exhorté Hermann Orou Takou, Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat en charge de l’Economie et des Finances représentant du Ministre d’Etat Romuald Wadagni.

Le DC MEF a saisi l’occasion pour inviter tous les Béninois et Béninoises et toutes les personnes vivant sur le territoire national à accompagner le RGPH5 car « il y a va de l’intérêt de nous tous pour permettre à notre gouvernement de poursuivre le développement équilibré et durable de notre pays ».

Marc MENSAH

15 mars 2023 par