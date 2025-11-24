Collecte des données de la 3e édition de l’enquête sur les conditions de vie des Ménages

L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) informe les populations que la première vague de collecte des données de la troisième édition de l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM3) se déroulera sur toute l’étendue du territoire national, de novembre 2025 à janvier 2026. L’enquête est conduite simultanément dans les huit pays de l’UEMOA afin d’avoir des données fiables et comparables permettant d’évaluer les progrès accomplis par le Bénin au cours de ces dernières années, notamment dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD).

