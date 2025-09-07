dimanche, 7 septembre 2025 -

307 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :     Bourse régionale :Le Bénin lève 33 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA :    

Beach volleyball

Cokou Romain Ahlinvi, sifflet béninois à la conquête du monde




Le Bénin vient d’accéder au grade de candidat arbitre international du beach volleyball. Cette performance a été réalisée grâce à Cokou Romain Ahlinvi, qui a été sélectionné pour participer au stage du CAVB International Referee Candidate Course (IRCC), qui s’est tenu en Gambie du 1er au 6 septembre 2025.

Cokou Romain Ahlinvi a accédé au grade de candidat arbitre international de Beach volleyball et devient le premier Béninois à atteindre ce niveau. Ce sifflet de référence a participé à Banjul (Gambie) du 1er au 6 septembre 2025, aux travaux du CAVB International Referee Candidate Course, un passage obligatoire pour rejoindre l’élite mondiale du beach volleyball.

Au cours de cette rencontre internationale, qui a réunit les arbitres de beach volleyball venus de tout le continent africain, le Béninois Cokou Romain Ahlinvi, s’est positivement distingué en se hissant au grade de candidat arbitre international de Beach volleyball. C’est la première fois qu’un Béninois accède à ce niveau dans cette discipline sportive. Par cet exploit, le lauréat propulse le Bénin dans le cercle restreint des nations africaines capables d’aligner des officiels sur les compétitions internationales.

Pour parvenir à ce résultat, Cokou Romain Ahlinvi a bénéficié de l’encadrement du Brésilien Elzir Martins de Oliveira, directeur du cours, et de l’Égyptien Ihab Nader Tadres, instructeur.
Le stage à Banjul a alterné théorie pointue et mises en situation réelle. Exigence, précision, maîtrise des règles du jeu : chaque détail compte. Et Cokou Romain Ahlinvi a su répondre présent. « C’est une immense fierté, mais aussi une responsabilité », confie-t-il.
A travers ce sacre de l’arbitre béninois du beach volleyball, c’est tout un pays qui gagne en visibilité, ouvrant ainsi la voie aux jeunes arbitres sur la scène internationale.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

7 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Les Guépards dédient leur victoire à Razack Omotoyossi


6 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin ont battu en début de soirée ce vendredi 5 (…)
Lire la suite

Le Bénin s’impose au Zimbabwe (1-0)


5 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin ont battu les Worriors du Zimbabwe ce vendredi 5 (…)
Lire la suite

Bénin vs Zimbabwe ce vendredi


5 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin affrontent les Warriors du Zimbabwe à Abidjan, ce (…)
Lire la suite

Les Guépards en stage de préparation à Abidjan


3 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dans le cadre de la double confrontation comptant pour les 7e et 8e (…)
Lire la suite

Pacôme Kakpo et Eléaza Honfoga, étoiles du tennis béninois


2 septembre 2025 par La Rédaction
Les courts de tennis du stade Charles de Gaulle et de l’Académie (…)
Lire la suite

Jacques Okoumassoun représente le Bénin en Ouzbékistan


31 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la Fédération béninoise d’escrime (FBE), Jacques T. (…)
Lire la suite

Liverpool vs Arsenal : termine l’été en beauté !


28 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 31 août, au stade Anfield, s’affronteront les meilleures équipes de (…)
Lire la suite

Ce qui motive l’entrée en politique de l’athlète Ahouanwanou


27 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Odile Ahouanwanou prend un virage inattendu. À 33 ans, la triple (…)
Lire la suite

La Béninoise Sourakatou Alassane pose ses valises en Guinée Equatoriale


27 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La gardienne béninoise, Sourakatou Alassane, va poser ses valises en (…)
Lire la suite

Le Béninois Femi Tankpinou brille au KELEF Open à Washington


25 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le golfeur béninois Femi Tankpinou s’est illustré au KELEF Open, (…)
Lire la suite

Jean Do Santos remporte la ceinture continentale


24 août 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Béninois Jean Do Santos a réalisé une performance historique du MMA (…)
Lire la suite

D’importantes décisions pour accélérer le développement du tennis en (…)


23 août 2025 par Akpédjé Ayosso, Judicaël ZOHOUN
Réunis du 21 au 23 août 2025 à Cotonou, les membres du comité exécutif (…)
Lire la suite

Le Bénin brille avec 15 médailles dont 6 d’Or à Accra


21 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin s’est illustré aux Championnats ouest-africains d’athlétisme (…)
Lire la suite

Les attentes du conclave de Cotonou sur l’avenir du Tennis en Afrique


20 août 2025 par Akpédjé Ayosso
La capitale économique du Bénin abrite dès, ce jeudi 21 août 2025, une (…)
Lire la suite

Le Bénin défie la Lituanie en septembre


20 août 2025 par Ignace B. Fanou
Le Bénin se prépare à un nouveau rendez-vous historique en Coupe Davis. (…)
Lire la suite

Déjà 7 médailles dont 3 en Or pour le Bénin


19 août 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La première journée des Championnats ouest-africains d’athlétisme (…)
Lire la suite

La Confédération Africaine de Tennis en conclave à Cotonou


19 août 2025 par Judicaël ZOHOUN
Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite à partir du jeudi 21 (…)
Lire la suite

l’UPSB célèbre les journalistes sportifs à Abomey et Bohicon


18 août 2025 par La Rédaction
L’Union des Professionnels de la Presse Sportive du Bénin (UPSB) a (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires