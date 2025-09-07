Cokou Romain Ahlinvi, sifflet béninois à la conquête du monde

Le Bénin vient d’accéder au grade de candidat arbitre international du beach volleyball. Cette performance a été réalisée grâce à Cokou Romain Ahlinvi, qui a été sélectionné pour participer au stage du CAVB International Referee Candidate Course (IRCC), qui s’est tenu en Gambie du 1er au 6 septembre 2025.

Au cours de cette rencontre internationale, qui a réunit les arbitres de beach volleyball venus de tout le continent africain, le Béninois Cokou Romain Ahlinvi, s’est positivement distingué en se hissant au grade de candidat arbitre international de Beach volleyball. C’est la première fois qu’un Béninois accède à ce niveau dans cette discipline sportive. Par cet exploit, le lauréat propulse le Bénin dans le cercle restreint des nations africaines capables d’aligner des officiels sur les compétitions internationales.

Pour parvenir à ce résultat, Cokou Romain Ahlinvi a bénéficié de l’encadrement du Brésilien Elzir Martins de Oliveira, directeur du cours, et de l’Égyptien Ihab Nader Tadres, instructeur.

Le stage à Banjul a alterné théorie pointue et mises en situation réelle. Exigence, précision, maîtrise des règles du jeu : chaque détail compte. Et Cokou Romain Ahlinvi a su répondre présent. « C’est une immense fierté, mais aussi une responsabilité », confie-t-il.

A travers ce sacre de l’arbitre béninois du beach volleyball, c’est tout un pays qui gagne en visibilité, ouvrant ainsi la voie aux jeunes arbitres sur la scène internationale.

