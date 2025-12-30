mercredi, 31 décembre 2025 -

666 visites en ce moment

Tournoi de l’Espoir National de Tennis

Clôture en apothéose de l’édition 2025 lundi dernier




Le Tournoi de l’Espoir National de Tennis a pris fin le lundi 29 décembre dernier. Démarré le 26, sur les courts du stade Charles de Gaulles de Porto-Novo, où s’est déroulé toute la compétition, les participants ont connu diverses fortunes.
Il s’agit en effet, d’une compétition organisée par la Fédération béninoise de tennis (FBT), et motivée par plusieurs objectifs. Entre autres, préparer la relève, permettre aux joueurs de multiplier les tournois et de préparer ceux d’entre eux qui ont des tournois en vue dans la sous-région ou sur le continent.
En ce qui concerne l’édition de cette année, 89 joueurs dont 29 filles et 60 garçons y ont participé. Notamment les catégories des 12 ans et moins filles et garçons ; et 16 ans et moins filles et garçons. A l’issue, plusieurs finales ont été disputées lors de la clôture. Chez les 12 ans et moins filles, Saïzonou Gracia a battu Abigaël Dhossou en finale (6/4, Abandon). Dans la même catégorie mais chez les garçons, Ange Bébo a pris le meilleur sur Michel Allowakinnou 6/1, 6/2.
En revanche chez les 16 ans et moins filles, Honfoga Gisèle a battu Naomie Marete 6/0, 6/2 tandis que chez les garçons Bebo Juvénal a dominé Rodolphe Agoun 6/3, 6/4.
En deux sets le vainqueur dans la catégorie des 16 ans et moins garçons a expédié son adversaire, Rodolphe Agoun, qui au terme de la rencontre, a laissé entendre qu’il n’était pas dans un « beau jour ».
Pour sa part, le directeur technique national (DTN) de la FBT, Mathieu Oussou Azo a fait un plaidoyer en direction de l’instance de gestion de la balle jaune au Bénin afin qu’elle donne, à travers différents tournois, l’occasion aux joueurs de se frotter et d’être compétitifs.
Marcel H.

30 décembre 2025




