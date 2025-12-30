Clôture en apothéose de l’édition 2025 lundi dernier

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Bloc Républicain pour des communes autonomes et efficaces dans la gestion des ressources. Quatre ans après le lancement de la réforme de la décentralisation, le Bénin (…)
Elections communales 2026
31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La décentralisation telle que mise en œuvre actuellement n’offre pas trop de possibilités de ressources aux communes. En effet, les ressources financières des communes (…)
31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois.
Depuis 2020 que l’ Union Progressiste le Renouveau fait sa première expérience de gestion des communes dans notre pays, c’est une nouvelle ère (…)
Grand rendez-vous culturel, artistique et spirituel au Bénin
30 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
``Ouidah s’apprête à vibrer au rythme des Vodun Days, du 8 au 10 janvier 2026. À l’occasion d’une conférence de presse tenue ce mardi 30 décembre 2025 à l’Arène de Ouidah, (…)
Tournoi de l’Espoir National de Tennis
30 décembre 2025 par La Rédaction
Le Tournoi de l’Espoir National de Tennis a pris fin le lundi 29 décembre dernier. Démarré le 26, sur les courts du stade Charles de Gaulles de Porto-Novo, où s’est (…)
Fait divers à Parakou
30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le corps sans vie d’un nouveau-né a été découvert ce lundi 29 décembre 2025, dans le quartier Guéma, situé à la sortie nord de la ville de Parakou. Le corps a été retrouvé (…)
Lutte contre la pollution sonore en période de fête de fin d’année
30 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine est déterminée à lutter contre le bruit sous toutes ses formes en cette période de fête de fin d’année marquée principalement par l’utilisation (…)
