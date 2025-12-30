L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

ELECTIONS COMMUNALES ET MUNICIPALE DE 2026

31 décembre 2025 par

Le Bloc Républicain pour des communes autonomes et efficaces dans la gestion des ressources. Quatre ans après le lancement de la réforme de la décentralisation, le Bénin (…)

Elections communales 2026 MOBILISATION ET GESTION DES RESSOURCES

31 décembre 2025 par

La décentralisation telle que mise en œuvre actuellement n’offre pas trop de possibilités de ressources aux communes. En effet, les ressources financières des communes (…)

MOBILISATION ET GESTION DES RESSOURCES.

31 décembre 2025 par

Béninoises et Béninois. Depuis 2020 que l’ Union Progressiste le Renouveau fait sa première expérience de gestion des communes dans notre pays, c’est une nouvelle ère (…)

Grand rendez-vous culturel, artistique et spirituel au Bénin Ouidah prête à accueillir Vodun Days 2026

30 décembre 2025 par ,

``Ouidah s’apprête à vibrer au rythme des Vodun Days, du 8 au 10 janvier 2026. À l’occasion d’une conférence de presse tenue ce mardi 30 décembre 2025 à l’Arène de Ouidah, (…)

Tournoi de l’Espoir National de Tennis Clôture en apothéose de l’édition 2025 lundi dernier

30 décembre 2025 par

Le Tournoi de l’Espoir National de Tennis a pris fin le lundi 29 décembre dernier. Démarré le 26, sur les courts du stade Charles de Gaulles de Porto-Novo, où s’est (…)

Fait divers à Parakou Un nouveau-né retrouvé mort dans un bas-fond à Guéma

30 décembre 2025 par

Le corps sans vie d’un nouveau-né a été découvert ce lundi 29 décembre 2025, dans le quartier Guéma, situé à la sortie nord de la ville de Parakou. Le corps a été retrouvé (…)

