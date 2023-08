Clôture des IXes Jeux de la Francophonie (Kinshasa, 28 juillet – 6 août)

Les IXes Jeux de la Francophonie sont clôturés dimanche 6 août au Stade de Martyrs de Kinshasa par une cérémonie ouverte au grand public. Cette édition aura rassemblé 3500 participants dont près de 2000 concurrents, 37 délégations et 600 journalistes accrédités. Des chiffres significatifs de la stabilité de participation à cette compétition unique en son genre, dédiée aux 18-35 ans, rassemblant les arts et les sports.

Les Jeux de la Francophonie, tremplin vers les rencontres internationales de renom

Pari réussi ! Durant ces quelques jours de compétition et de créativité à Kinshasa, le public et les professionnels ont constaté le potentiel de qualité et d’ingéniosité de cette jeunesse francophone issue de pays et de milieux très divers ayant la langue française en commun.

Cette édition s’est à nouveau distinguée des autres événements internationaux par la mémorable volonté de partage et de communion des artistes comme des sportifs et par le niveau de performance toujours plus élevé d’édition en édition, grâce, tout spécialement à la qualité des processus de présélections culturelles et des qualifications sportives. Les concurrents ont de leur côté bénéficié du soutien extraordinaire du public, de salles combles et d’émulation collective.

Les compétitions sportives ont relevé de très belles performances avec des records battus des Jeux de la Francophonie, en course d’athlétisme notamment. Ces records, ainsi que les espoirs dans les autres disciplines, s’inscrivent dans le tableau des résultats de l’édition de Kinshasa.

Tout comme les lauréats des concours culturels, qui ont reçu l’approbation des Jurys de professionnels francophones de renommée internationale : Didier Awadi (Sénégal), Président du Jury Chanson, par ailleurs pionnier des musiques urbaines en Afrique et actuellement, producteur et réalisateur ; Barthélémy Togo (Cameroun), Président du Jury Sculpture, exposé cette année dans des lieux tels que la Pyramide du Louvre, le Musée Picasso de Barcelone ou encore le Musée du Quai Branly ; Anne Nguyen (France/Vietnam), chorégraphe, artiste associée au Centre de Développement Chorégraphique National implanté à Bordeaux et à La Rochelle.

Mentionnons également la participation des grands artistes kinois dont les oeuvres sont exposées à travers le monde : Freddy Tsimba, artiste plasticien et sculpteur ; Vit shois Mwilambwe, artiste visuel, fondateur de Congo Biennale à Kinshasa et Gosette Lubondo, artiste visuel, photographe.

Après la IXe édition

Le Comité international des Jeux de la Francophonie et les directions de programme de l’Organisation internationale de la Francophonie conjuguent leurs efforts pour soutenir les jeunes lauréats ainsi que la mise en place de formations diplômantes autour de l’événementiel sportif, avec le concours de l’Université Senghor.

Un programme spécifique de suivi des lauréats culturels permet le développement de leurs carrières par des mesures concrètes et leur participation à des scènes internationales de renom. Une convention signée par l’OIF et le COJO2024, prévoit notamment de poursuivre l’expérience des jeunes volontaires internationaux.

Les candidatures aux prochains Jeux, le plus grand événement dédié à la jeunesse francophone, seront examinées au mois de septembre, suivi d’une mission d’évaluation dont les résultats seront présentés au Conseil d’orientation des Jeux qui proposera son avis au Conseil permanent de la Francophonie, instances de l’Organisation internationale de la Francophonie pour décision.

Les résultats par pays sont disponibles sur le site www.jeux.francophonie.org ainsi que les vidéos et photos des épreuves.

