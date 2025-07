Clémentine Lokonon accède au grade de Maître de conférences

Dr Clémentine Rosemonde Lokonon vient d’être promue au grade de Maître de conférences par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES).

La Béninoise Clémentine Rosemonde Mahougnon Lokonon franchit une nouvelle étape dans sa carrière universitaire. Maître-assistant depuis 2021, Docteure Clémentine Lokonon est désormais Maître de conférences.

Au Bénin, elle est la première docteure de nationalité béninoise en science de la pragmatique des interactions verbales. Clémentine Lokonon s’est imposée comme une référence dans son domaine formant ainsi des étudiants à l’analyse du langage dans son contexte.

Titulaire d’un doctorat soutenu en 2015, elle a gravi les échelons avec méthode, rigueur et passion. Formée à l’Institut Universitaire Panafricain (IUP), elle est enseignante-chercheure en journalisme, linguistique, lettres modernes et communication. Docteure Clémentine Lokonon est également auteure et coauteure de plusieurs publications scientifiques, et membre du comité de rédaction de la revue Magana.

Clémentine Lokonon n’est pas seulement universitaire. Elle est aussi journaliste à l’ORTB (aujourd’hui SRTB), où elle exerce en tant que rédactrice principale, conceptrice et animatrice d’émissions. Elle incarne une génération de femmes de médias alliant expertise académique et engagement professionnel.

Son parcours institutionnel est également remarquable. Elle fut conseillère à la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) lors de la 3e mandature, vice-présidente de l’Observatoire de la Déontologie et de l’Éthique dans les Médias (ODEM) 4e mandature, et à deux reprises coordonnatrice de la Cellule des Femmes de l’Union des Professionnelles des Médias du Bénin (CFU).

Dr Clémentine Lokonon a fait ses études en journalisme en Russie.

A.A.A

22 juillet 2025 par , ,