Clément Capo-Chichi expose les grandes lignes du rapport 2020-2021

La Commission Béninoise des Droits de l’Homme a présenté son rapport annuel 2020-2021 à l’Assemblée nationale, ce mardi 21 décembre 2021. C’est en application de la loi n° 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme, en son article 16 al. 3.

Le rapport annuel sur l’état des droits de l’Homme au Bénin couvre la période du 03 janvier 2020 au 30 novembre 2021. Le rapport présenté aux députés comporte trois parties. Dans sa présentation, le président de la CBDH a mis l’accent sur la situation des droits de l’Homme au Bénin et l’impact de la pandémie du Covid-19. Selon Clément Capo-Chichi, « la crise sanitaire a touché toutes les souches sociales de notre pays en particulier celles les plus vulnérables que constituent les personnes âgées, les femmes, les enfants et surtout la population carcérale des maisons d’arrêt et prison ». « Elle constitue une menace grave pour les droits humains principalement le droit à la vie et le droit à la santé », a-t-il ajouté.

La CBDH aussi révélé les chiffres des personnes qui séjournent en prison. Elles sont plus de 14 000 à la date du 14 décembre 2021. A en croire Clément Capo-Chichi, ce nombre ne cesse de s’accroître et la commission déplore le fait que des citoyens bénéficiaires des décisions de la Cour constitutionnelle déclarant leur détention provisoire anormalement longue et contraire à la Constitution soient maintenus dans les maisons d’arrêt et les prisons civiles.

La deuxième partie fait état de la mise en œuvre des recommandations de l’Examen Période Universel au Bénin. La Commission a constaté que des « progrès significatifs ont été accomplis par le Bénin dans le respect de ses obligations et dans la mise en œuvre des recommandations énumérées dans le Rapport du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel ».

La troisième partie relative à la mise en œuvre des recommandations faites en 2019 a été aussi présentée aux députés.

Sur un total de 38 recommandations, 05 sont exécutées soit un taux de 13,15 %. 07 recommandations sont partiellement exécutées soit un taux de 18,42 %. Le taux des recommandations non exécutées et de 68, 42 % (26 recommandations).

Le Président Capo-Chichi a plaidé afin que les recommandations des rapports sur l’état des droits de l’Homme de 2019 et du biennal 2020-2021 soient prises en compte par l’État.

A.A.A

22 décembre 2021 par ,