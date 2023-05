Claudine Talon, mécène du projet artistique

Une œuvre de l’artiste brésilien Eduardo Kobra est désormais gravée sur le mur de l’ex-hôtel du Port de Cotonou. Elle a été réalisée grâce à la Première dame du Bénin Claudine Talon.

Sur le mur de l’ex-hôtel du Port de Cotonou, l’artiste brésilien Eduardo Kobra a réalisé une fresque symbolisant, le dialogue, la cohabitation et la tolérance entre les différentes religions au Bénin. C’est dans le cadre de son projet coexistence qui vise a diffuser des messages de paix, de tolérance et de fraternité.

La fresque réalisée sur 525 m² a été inaugurée, mercredi 03 mai 2023, en présence de plusieurs personnalités et des autorités religieuses du pays.

La Première dame du Bénin Claudine Talon, mécène de ce projet artistique à Cotonou, a assisté à l’inauguration du chef-d’oeuvre.

Selon les informations, le projet a été piloté par la Première dame du Bénin, qui a un goût particulier pour les œuvres d’art. Elle a pris toutes les dispositions nécessaires pour la réalisation de cette œuvre qui donne une dimension encore plus internationale au mur de l’ex hôtel du Port de Cotonou.

Akpédjé Ayosso

