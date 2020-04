Claudine Prudencio se réjouit de la position du logo UDBN

Dans le cadre des élections communales, le tirage au sort pour le positionnement des partis sur le bulletin a eu lieu ce mercredi 15 avril 2020 au siège de la Commission électorale nationale autonome (Céna) à Cotonou. Au terme du tirage, la présidente du parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN), Claudine Afiavi Prudencio s’est réjouie de la position du logo de son parti sur le bulletin unique.

« Nous pensons que notre logo, le maïs nourricier au cœur du Bénin éclairé du soleil du bonheur pour le peuple, est dans une bonne position, facilement repérable », a déclaré la présidente de l’UDBN.

Selon l’Honorable Claudine Afiavi Prudencio, en termes de valeur, l’UDBN a choisi la tolérance. « Une valeur que nous véhiculons depuis toujours. Nous allons toujours continuer à cultiver, à pratiquer et à promouvoir la tolérance, gage de paix très chère à nous à l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau », soutient-elle.

Après cette étape, le parti va se concentrer davantage sur les stratégies pour garantir une victoire historique. « Nos troupes sont en état d’alerte maximale. Je suis une Amazone, une vraie Princesse, vous le savez bien. Me battre jusqu’au bout, j’en ai l’habitude. Et ce n’est pas pour cette campagne électorale, quoique particulière, que moi, Claudine Prudencio, je vais désarmer. Non ! Pas du tout », martèle Claudine Afiavi Prudencio. L’Amazone annonce un challenge de 20% des suffrages exprimés pour son parti.

« En tout cas, au soir de ce 17 mai, vous verrez que le parti présidé par une femme sortira gagnant ! », affirme-t-elle.

Sur le spécimen du bulletin unique, le BR est en première position. Au deuxième rang, l’UP est à gauche et l’UDBN à droite.

Au troisième rang, le logo du parti FCBE est à gauche, suivi du PRD à droite.

En raison de la pandémie du coronavirus, la campagne électorale aura lieu dans des conditions particulières. Elle se fera beaucoup plus à travers les médias.

A.A.A

