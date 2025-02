Claudine Prudencio salue les mérites d’un homme d’engagement et de droiture

La présidente du parti la Renaissance Nationale (RN), Claudine Prudencio à l’instar de plusieurs personnalités et acteurs politiques, a présenté ses condoléances à la famille du ministre des enseignements secondaire, technique, et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi, décédé dans un accident de circulation le jeudi 20 février 2025. Pour elle, le « départ brutal » du ministre dans la félicité éternelle constitue « une perte immense pour sa famille, ses proches, ses collaborateurs et toute la Nation ». Dans son adresse, la ministre conseillère à la santé a salué le sens d’intégrité et d’engagement du ministre qui pour elle, aura marqué de son empreinte, son parcours politique se mettant au service de l’intérêt général.

Lire le communiqué du parti RN

22 février 2025 par ,