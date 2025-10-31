vendredi, 31 octobre 2025 -

Célébration de l’excellence littéraire béninoise

Claude Balogoun et Jean-Claude Guidjimè, lauréats du Grand Prix Littéraire 2025




Les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025 ont été dévoilés ce jeudi 30 octobre 2025, lors d’une cérémonie au Palais des congrès de Cotonou. En présence de nombreuses personnalités du monde littéraire et culturel, le Bénin a une fois encore célébré l’excellence littéraire nationale. Les lauréats de l’édition 2024 ont également été honorés.

Les lauréats du Grand Prix Littéraire du Bénin 2025 sont désormais connus. Le Prix Jean Pliya de la fiction littéraire est décerné au réalisateur et producteur Claude Balogoun. Avec ce grand prix, il remporte 5 millions de FCFA et un trophée. Le Prix Jérôme Carlos de la critique littéraire est attribué à Jean-Claude Enock Guidjimè, journaliste au quotidien Educ’Action. Il reçoit 1 million de FCFA et un trophée. Dans les catégories « Prix Paul Hazoumé de l’essai » et « Prix de l’Éditeur », il n’y a pas eu de gagnants, faute de participants suffisants.

Le directeur général de l’ADAC, William Codjo remettant le prix au lauréat Claude Balogoun

Dans son discours, la représentante du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Gwladys Gandaho, a rappelé la portée symbolique du Grand Prix Littéraire du Bénin. « Au fil du temps, cette cérémonie est devenue un moment essentiel où notre République rend hommage à la force des idées portées par l’écriture et à celles et ceux qui les incarnent. Le Grand Prix Littéraire du Bénin est le reflet de l’évolution de notre vie littéraire », a-t-elle déclaré.

Autrefois connu sous le nom de Prix du Président de la République, il est devenu Grand Prix Littéraire du Bénin, avant d’être structuré autour de différentes catégories portant les noms de figures marquantes de notre littérature. En donnant à ces distinctions le nom de nos grands écrivains, explique Gwladys Gandaho, le gouvernement a voulu affirmer son attachement à la continuité historique de notre création et à la valorisation de nos références culturelles, tout en encourageant la créativité contemporaine.

Le journaliste Jean-Claude Enock Guidjimè recevant son prix

Elle a insisté sur la rigueur du processus de sélection et la responsabilité des jurys qui garantissent l’exemplarité du concours. La représentante du ministre n’a pas manqué de saluer l’engagement de tous les acteurs de la chaîne du livre, tout en réaffirmant la volonté du gouvernement de créer un environnement favorable au développement des arts et des lettres.

« Sauvons notre littérature »

Prenant la parole à son tour, le directeur général de l’ADAC, William Codjo, a exprimé sa nostalgie pour le temps où la lecture et la richesse du langage occupaient une place centrale dans la culture béninoise. Il a déploré l’appauvrissement du vocabulaire et le recul de la lecture, qu’il attribue notamment à l’influence des écrans et des réseaux sociaux.

Dans un vibrant cri du cœur, il a lancé un appel solennel. « Sauvons notre littérature ! Les prochaines années doivent voir émerger, dans les rangs de nos hommes et femmes de lettres, des prix Goncourt, des prix Renaudot et, pourquoi pas, des prix Nobel », a plaidé le directeur général de l’ADAC.

La soirée s’est achevée par la proclamation des résultats et la remise des distinctions aux différents lauréats. Ceux de l’édition 2024 ont également reçu leurs prix.

Lauréats de l’édition 2025

Prix Jean Pliya de la fiction littéraire : Claude Balogoun, réalisateur et producteur, pour YÊ-NU (Polar), publié aux Éditions Légendes — 5 millions FCFA + trophée.

Prix Paul Hazoumé de l’essai : Non attribué, faute de participants suffisants.

Prix Jérôme Carlos de la critique littéraire : Jean-Claude Enock Guidjimè, journaliste à Educ’Action — 1 million FCFA + trophée.

Prix de l’Éditeur : Non attribué, pour la même raison.

Lauréats de l’édition 2024

Fousseni Tanko Bana-Korodji, pour Confluence — Prix Jean Pliya de la fiction littéraire (5 millions FCFA + trophée).

Émeric Patrick Effibolè, pour Politique culturelle au Bénin — Prix Paul Hazoumé de l’essai (1 million FCFA + trophée).

Jacques Lalèye, journaliste culturel — Prix Jérôme Carlos de la critique littéraire (1 million FCFA + trophée).

Les Éditions Dagan, fondées par Dieudonné Gnammankou — Prix de l’Éditeur (3 millions FCFA + trophée).

31 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




