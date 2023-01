Cinq projets bénéficient d’un fonds de près de 285 millions F

Des porteurs de projets sur la protection de la biodiversité et du climat bénéficient du financement obtenu dans le cadre du partenariat du Fonds National pour l’Environnement et le Climat (FNEC) avec le ministère fédéral allemand de l’économie et du climat (BMWK). La cérémonie de remise des chèques a eu lieu jeudi 12 janvier 2023 dans la salle de conférences du ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable.

Au titre de l’appel à projet du 28 février 2022 du Fonds National pour l’Environnement et le Climat (FNEC), relatif au partenariat avec le ministère fédéral allemand de l’économie et du climat (BMWK), cinq projets sur quarante ont été sélectionnés pour bénéficier d’un financement global de 438.338,00 euros soit 284.907.051 FCFA. Ce sont des projets relatifs aux changements climatiques et la biodiversité.

L’Association AFeJE a été retenue pour son projet d’appui à la préservation et à la valorisation des écosystèmes des forêts communautaires de Bourandou et de Sinatabé. L’Ong BCDA a été sélectionnée pour son projet de préservation de la Tête du Bassin de la Rivière Perma à Kamriborifa. L’Ong Équilibre d’Afrique est également bénéficiaire grâce à son projet de création et de gestion d’un site communautaire d’affouragement et d’abreuvement pour le bétail. Les autres bénéficiaires sont l’organisation ODDB pour son projet d’appui à la restauration et à la conservation durable de la forêt sacrée de Kpékonzoun et l’organisation ODIB pour son projet de renforcement de la résilience de la sécurité alimentaire face aux changements climatiques.

Le Secrétaire Général du ministère du Cadre de vie Constant Godjo n’a pas manqué de féliciter les lauréats. Katharina Hecht, Chargée de la Coopération Allemande a salué la détermination et le professionnalisme du FNEC dans le cadre de l’obtention de ce partenariat. Au nom des bénéficiaires David Nahouan a rassuré que les projets seront bien menés. La période d’exécution de dix-huit mois.

Akpédjé Ayosso

16 janvier 2023 par ,