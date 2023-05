Cinq individus arrêtés

L’enquête ouverte par la police après les braquages perpétrés à Mougnon et à Avokanzoun les 07 et 08 mai 2023 dans la commune de Djidja a permis d’appréhender 05 présumés malfrats. Les mis en cause seront présentés au procureur de la République.

Des hors la loi dans les mailles de la police. 05 présumés braqueurs ont été arrêtés par les éléments du commissariat de Mougnon (commune de Djidja), appuyés par ceux d’Abomey. Leur interpellation fait suite aux braquages enregistrés à Mougnon et à Avokanzoun du dimanche 07 au lundi 08 mai 2023 dans la commune de Djidja.

Au cours de l’opération de la police, un pistolet de fabrication artisanal, des cartouches, des machettes, des poignards, et autres objets ont été saisis. Des produits psychotropes (chanvre indien notamment), ont été également découverts et saisis chez les mis en cause.

Les investigations se poursuivent.

F. A. A.

11 mai 2023 par