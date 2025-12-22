lundi, 22 décembre 2025 -

Cinq Béninois nominés aux Financial Afrik Awards 2026




Le Bénin sera représenté aux Financial Afrik Awards 2026, avec cinq professionnels béninois nominés lors de cette prestigieuse cérémonie dédiée aux acteurs de la finance et de l’économie africaines.

Les Financial Afrik Awards se tiendront les 22 et 23 janvier 2026 à Banjul (Gambie). L’événément réunit chaque année des décideurs publics, dirigeants d’entreprises, financiers et experts du continent africain.

Parmi la centaine de nominés de l’édition 2026, figurent les Béninois : Maryse Lokossou, Directrice Générale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC-Bénin) ; Yedau Ogoundele, Directrice Générale de la Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire de l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (CRRH-UEMOA) ; Serge Ekue, Président de la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) ; Arsène Dansou, Directeur Général de la Banque Internationale pour l’Industrie et le Commerce (BIIC) ; Hugues Oscar Lokossou, Directeur général de la Caisse Autonome de Gestion de la Dette (CAGD).

Ils sont nominés respectivement dans la catégorie ‘’les intégrateurs’’ ; ‘’le financier de l’année ; ‘’leaders des institutions de développement’’ ; ‘’le deal de l’année’’ ; ‘’les intégrateurs.

La présence de ces nominés dans la sélection traduit la montée en visibilité des compétences béninoises sur la scène africaine. Elle illustre aussi le rôle croissant du pays dans les dynamiques économiques régionales.

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie des finances et de l’économie, Romuald Wadagni a été plusieurs fois distingué ‘’meilleur ministre des finances’’ aux Financial Afrik Awards.

Les Financial Afrik Awards récompensent des personnalités et institutions qui influencent les politiques économiques, la gouvernance financière et l’investissement en Afrique.

L’édition 2026 mettra l’accent sur les partenariats public-privé, les solutions au poids de la dette et les opportunités d’investissement sur le continent.

Au-delà des distinctions, la rencontre sert de plateforme d’échanges stratégiques, avec des panels, des débats de haut niveau et des rencontres professionnelles.
22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




