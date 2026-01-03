Ciara, la star américaine sera au géant concert des Vodun Days

Après un tour au Bénin en juillet 2025 où elle a obtenu la nationalité béninoise, Ciara, la star américaine revient au pays dans le cadre des Vodun Days, pour un géant concert dans la cité historique de Ouidah.

Ciara, la chanteuse américaine sera sur scène à Ouidah pour le géant concert des Vodun Days le 8 janvier 2026. Elle va animer la scène aux côtés de plusieurs autres stars africaines dont la diva Angélique Kidji, Davido du Nigéria, Meiwey de la Côte d’Ivoire, et plusieurs autres artistes de renom.

Lauréate d’un Grammy Award, Ciara fait partie des premières personnalités à bénéficier de la nationalité béninoise, conformément aux nouvelles dispositions qui reconnaissent les descendants de victimes de la traite transatlantique.

F. A. A.

3 janvier 2026 par