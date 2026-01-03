dimanche, 4 janvier 2026 -

Fête des religions endogènes au Bénin

Ciara, la star américaine sera au géant concert des Vodun Days




Après un tour au Bénin en juillet 2025 où elle a obtenu la nationalité béninoise, Ciara, la star américaine revient au pays dans le cadre des Vodun Days, pour un géant concert dans la cité historique de Ouidah.

Ciara, la chanteuse américaine sera sur scène à Ouidah pour le géant concert des Vodun Days le 8 janvier 2026. Elle va animer la scène aux côtés de plusieurs autres stars africaines dont la diva Angélique Kidji, Davido du Nigéria, Meiwey de la Côte d’Ivoire, et plusieurs autres artistes de renom.
Lauréate d’un Grammy Award, Ciara fait partie des premières personnalités à bénéficier de la nationalité béninoise, conformément aux nouvelles dispositions qui reconnaissent les descendants de victimes de la traite transatlantique.

F. A. A.

3 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou




Les seize candidats entrent à la Station


31 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’épisode 5 de l’émission Les Nouveaux Boss - Qui seront les (…)
Ouidah prête à accueillir Vodun Days 2026


30 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
``Ouidah s’apprête à vibrer au rythme des Vodun Days, du 8 au 10 (…)
Ouidah dévoile une Porte du Non-Retour rénovée


24 décembre 2025 par Marc Mensah
Sur la plage de Ouidah, une nouvelle Porte du Non-Retour remplace (…)
La légende Angélique Kidjo aux Vodun Days 2026


17 décembre 2025 par Marc Mensah
La légende de la musique africaine Angélique Kidjo sera sur la scène (…)
Appel à projets pour les goodies de la marque-pays "Un Monde de Splendeurs"


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Agence Béninoise pour le Développement du Tourisme lance un appel à (…)
« Mémoires vivantes » : art et mémoire en dialogue


15 décembre 2025 par La Rédaction
Présentée à la Villa Karo du 21 novembre 2025 au 8 février 2026, (…)
Un nouveau pacte pour relancer la lecture publique au Bénin


10 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin et le Département français de la Vendée viennent de signer une (…)
Les inscriptions ouvertes pour le prix Adiaha


10 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Fondation Ladima annonce l’ouverture des inscriptions pour (…)
Une Arène culturelle à l’emplacement du « musée de la corruption »


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ville de Porto-Novo va abriter une Arène culturelle. L’infrastructure
Une immersion au cœur des métiers d’art le 13 décembre


5 décembre 2025 par La Rédaction
Le Club des Métiers d’Art et d’Artisanat du Togo (CMATg) organise une (…)
Le Gouvernement accompagne l’édition 2025 des Ciné229 Awards


5 décembre 2025 par Marc Mensah
A l’approche des Ciné229 Awards 2025, la présidente du Comité (…)
Patrice Talon à la soirée d’ouverture de Cotonou Comedy Festival


4 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Dôme du Sofitel de Cotonou abrite ce jeudi 4 décembre 2025, la (…)
Cotonou Comedy Festival démarre avec les masterclass


2 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La première édition du Cotonou Comedy Festival a débuté ce lundi 1er (…)
Le Bénin se positionne sur le marché des croisières de prestige


28 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean (…)
Le Musée international du Vodun prend forme


28 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean (…)
37,9 milliards FCFA pour le Tourisme, la Culture et les Arts en 2026


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Les grandes lignes du projet de budget 2026 du ministère du Tourisme, (…)
Le Bénin réaffirme son lien avec les afro-descendants au SNL


21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Palais des Congrès de Cotonou accueille l’édition 2025 du Salon (…)
3 COLD DISHES projeté en avant-première à Cotonou ce dimanche


20 novembre 2025 par Marc Mensah
Le Palais des Congrès de Cotonou accueillera, dimanche 23 novembre à (…)
