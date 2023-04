Christophe Yao Sossou, nouveau président des Béninois de Lagos

Elu président de la communauté béninoise vivant dans la ville Lagos au Nigéria, Christophe Yao Sossou a prêté serment, mardi 04 avril 2023, au consulat général du Bénin à Lagos en présence de plusieurs autorités.

La diaspora béninoise de Lagos a un nouveau président. Il s’agit de Christophe Yao Sossou.

Le nouveau président a installé dans ses fonctions à travers une cérémonie de prestation de serment tenue, mardi 04 avril 2023, au consulat général du Bénin à Lagos.

Christophe Yao Sossou a reçu les assurances de la représentation du Bénin à Lagos, du gouvernement du Bénin et de son chef Patrice Talon à accompagner les actions de la diaspora béninoise. Le responsable intérimaire du consulat général du Bénin à Lagos, Pierre Plaisir Akowanou a exhorté tous les Béninois du Nigéria à se conformer aux règles et lois en vigueur et être à jour de leurs pièces.

Présent à la cérémonie d’installation du nouveau président des Béninois de Lagos, Le président fédéral de l’union des Béninois au Nigéria, Honoré Hounkpatin a plaidé pour que le chef de l’Etat Patrice Talon aide la diaspora à se faire représenter à l’Assemblée à l’instar de ce qui se fait dans d’autres pays.

M. M.

6 avril 2023 par ,