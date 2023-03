Deuil dans le secteur de l’éducation au Bénin !

Christophe Babadjidé Akélé, ancien Directeur des Examens et Concours (DEC) a tiré sa révérence, lundi 27 février 2023, à l’âge de 83 ans.

Le défunt a été Directeur de l’Office du Baccalauréat (DOB) par intérim, Inspecteur des Mathématiques de l’Enseignement secondaire et Chef district de Porto-Novo.

Condoléances aux familles et paix à l’âme de l’illustre défunt.

M. M.

3 mars 2023 par ,