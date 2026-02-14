Christian Houétchénou reconduit maire de Ouidah

L’élu de l’Union Progressiste le Renouveau Christian Houétchénou a été reconduit maire de la commune de Ouidah ce samedi 14 février 2026, à l’issue de la séance d’installation du nouveau conseil communal.

Christian Houétchénou bénéficie de la confiance renouvelée des conseillers communaux pour conduire les destinées de la ville historique au titre de la 5e mandature de la décentralisation. Il a été reconduit à la tête de Ouidah ce samedi. Sabine Fourn a été élue 1ère adjointe et Oswald Tchakpè occupe le poste de 2e adjoint.

Avec cette reconduction, l’équipe municipale entend poursuivre les actions engagées en faveur du développement local et de la valorisation du patrimoine historique et touristique de Ouidah.

A.A.A

14 février 2026 par ,