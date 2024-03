Chérif Dramé hisse le Bénin sur le toit du MMA

Cinq jours après le combat, retour sur la performance XXL du Béninois Chérif Diamé face au Vénézuelien Angelo Alvarez Barrios en MMA (Mixed martial arts ou Arts martiaux mixtes) lors de l’AFC en France.

Chérif Diamé a bien hissé le Bénin sur le toit du monde au MMA face à Angelo Alvarez Barrios lors de l’AFC en France. Cette performance du sociétaire du club “Hêvioxo MMA” du Bénin reste une victoire pas des moindres dans cette compétition majeure à l’international. En effet, après le premier round et le deuxième, Chérif Dramé battait par K.O technique son adversaire Vénézuelien Angelo Alvarez Barrios.

Joyeux de cette jolie performance, Chérif Dramé déclarait : "Si vous avez regardé le combat, vous allez voir… Mes coachs étaient toujours en train de me dire : ‘Amazone ! Amazone (c’est-à-dire, frappe fort). Enchaîne. Enchaîne, mets 2, 3 ; bloque ses coups. Monte bien ta garde’. C’est des choses que j’ai exécutées et ce sont ces choses-là qui ont marché." Il s’est ensuite livré sur ses ambitions futures : "La route est longue. C’est extrêmement long. Et à chaque fois, on doit toujours essayer de dépasser nos limites pour affronter. Parce que, ça, j’ai gagné ; c’est du passé. Alors, je dois me préparer pour demain. Et cela nécessite un investissement. Les coachs font, sur fonds propres, ce qu’ils peuvent. Nous aussi, nous y mettons, mais il faut du soutien des autorités."

Avant le sacre du 8 mars en France, Chérif affichait à son compteur 7 victoires et 3 défaites dans 10 différents combats professionnels.

J.S

13 mars 2024 par