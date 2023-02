Chelsea battu à Dortmund

C’est toujours la crise chez les Blues de Chelsea. De la Premier League en Ligue des Champions, rien ne va pour Graham Potter et ses joueurs. Ce mercredi soir, Chelsea perd le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Mur Jaune de Dortmund.

Chelsea en crise en Premier League a étendu sa crise en Ligue des Champions. Lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Dortmund, les Londoniens ont essayé mais se sont inclinés sur la plus petite des marges au Signal Iduna Park.

Les Londoniens ont mieux commencé et ont été plus près d’ouvrir le score en première mi-temps, à chaque fois par João Félix, mais rien de concret.

En deuxième période de jeu, après un mouvement dans la zone de Chelsea, Raphael Guerreiro sert Adeyemi qui traverse à lui seul plus de la moitié du terrain de jeu avec le ballon se débarrasse d’Enzo Fernández et marque le but de la défaite des Blues.

Score final, 1-0 pour Dortmund.

Dans l’autre match de la soirée, le Benfica s’est imposé face au Club Brugge. Le club portugais prend ainsi l’avantage sur le Club Brugge pour une qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions.

Le Benfica s’est imposé 0-2.

J.S

