Chaussures, fournitures et vivres aux orphelins de Cité d’Espoir

Grand moment de joie et de satisfaction ce samedi 06 mai 2023 à l’orphelinat Cité d’Espoir de l’ONG La Bergerie de Dieu sis à Tokan, dans la commune d’Abomey-Calavi. Moov Africa à travers sa fondation a chaussé tous les enfants, et fait don de fournitures scolaires et de vivres aux enfants de ce centre.

Se vêtir est un besoin fondamental pour l’être humain. La Fondation Moov Africa y a apporté sa contribution en ce qui concerne les enfants de l’orphelinat Cité d’Espoir de l’ONG La Bergerie de Dieu. Plus de 60 orphelins hébergés dans ce centre ont bénéficié de chaussures ce samedi 06 mai 2023. En plus des chaussures, la Fondation Moov Africa a offert des vivres et des fournitures scolaires aux enfants.

Ce don d’après Aurore HOUNGBEDJI, cheffe de la délégation de Moov Africa, s’inscrit d’une part, dans le cadre des 10 ans d’existence de la fondation, et d’autre part, du 18e Tour cycliste du Bénin. « Nous veillons à l’amélioration des conditions de vie des couches vulnérables », a-elle réitéré.

Rolande DEGBOE, directrice de l’orphelinat a exprimé au nom du révérend Père, Ferdinand GLAGLANON, fondateur du centre, ses remerciements à la Fondation Moov Africa. « Mes enfants et moi, nous sommes très contents de vous recevoir dans nos murs, [...] les bras chargés », a-t-elle laissé entendre. « Grâce à vous, nos enfants ont une valeur ajoutée à leur habillement. Grâce à vous, nos enfants ont une valeur ajoutée à leur scolarisation parce que vous avez apporté des fournitures scolaires », a poursuivi la directrice avant de formuler ses vœux de bénédictions à l’opérateur mobile. Elle n’a pas manqué d’inviter la Fondation Moov Africa à penser dans l’avenir à l’orphelinat qu’elle dirige pour d’autres actions.

Danielle DEBORA, élève en classe de 2nde a exprimé les remerciements de l’ensemble des enfants à la Fondation Moov Africa. Elle a prié Dieu afin qu’il comble les donateurs de sa joie, et qu’il bénisse leurs entreprises. « La joie est immense, et nous disons simplement merci », a-t-elle dit avant d’exhorter Moov Africa à revenir dans le centre pour d’autres actions.

La Fondation Moov Africa grâce à l’initiative "Main dans la main" a bénéficié de l’accompagnement de la Fondation Erevan pour le don au profit des orphelins de Cité d’Espoir de l’ONG La Bergerie de Dieu.

F. A. A.

7 mai 2023 par ,