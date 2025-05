Chateaubriand et les Amazones

"Brest port de la Liberté, au temps de l’Indépendance américaine" a été le thème d’une exposition en 2017 au musée de la marine mettant en lumière le rôle stratégique majeur joué alors par le port de Brest dans la guerre d’indépendance américaine à la fin du siècle des Lumières.

La liberté de la jeune nation américaine s’est préparée sur les quais de la Penfeld… Qu’en-il de l’influence jouée par les Amazones à l’époque où Chateaubriand aspire lui aussi à un nouveau destin du Ponant au Levant ?

Le séjour que le jeune Chateaubriand, destiné à la Marine Royale, fit à Brest à la fin de l’hiver et au printemps 1783, reflétait-t-il déjà des nostalgies entre Ancien et « Nouveau » Mondes ?

Chateaubriand décrit : « Cette mer que je devais rencontrer sur tant de rivages, baignait à Brest l’extrémité de la péninsule armoricaine : après ce cap avancé, il n’y avait plus rien qu’un océan sans bornes et des mondes inconnus ; mon imagination se jouait dans ces espaces.

Souvent, assis sur quelque mât qui gisait le long du quai de Recouvrance, je regardais les mouvements de la foule : constructeurs, matelots, militaires, douaniers, forçats, passaient et repassaient devant moi. Des voyageurs débarquaient et s’embarquaient, des pilotes commandaient la manœuvre, des charpentiers équarrissaient des pièces de bois, des cordiers filaient des câbles, des mousses allumaient des feux sous des chaudières d’où sortaient une épaisse fumée et la saine odeur du goudron. »

Le musée national de la Marine de Brest présente des figures de la mythologie en sculpture navale, dont Hippolyte, la reine des Amazones qui remonte à l’antiquité d’Homère. Partie intégrante du romantisme français du XVIIIe siècle, la métaphore des Amazones est l’occasion de revisiter l’empreinte de Brest comme bassin de haute technologie navale au siècle des Lumières ... Mais également comme "fabrique" des héroïnes à travers notamment les Amazones de la Chouannerie de sa province natale.

Les Amazones : fabrique des héroïnes du romantisme du XVIIIe siècle

De l’autre côté de l’océan, ces Amazones sont redécouvertes comme des héroïnes éprises de liberté et de mouvement dans un contexte transatlantique où de 1783 à 1791, le jeune Chateaubriand fait murir son aspiration dans la Marine et son projet précurseur de découverte du Nouveau Monde, de la côte Est des Etats-Unis (Baltimore) aux chutes du Niagara.

Espionnes, aventurières : ces figures féminines, leurs voix singulières, sont encore largement invisibilisées dans l’espace transatlantique. Pourtant, leur « matrimoine » à l’honneur peut être l’occasion de mettre en avant l’héritage des femmes, trop souvent tombées dans l’oubli de l’Histoire.

Les références littéraires aux Amazones de la Chouannerie sont diverses, mais la plus célèbre est sans doute : Thérèse de Moëllien qui jalousait les aventures de son cousin Armand Tuffin de la Rouerie en Amérique, comme l’évoque Victor Hugo dans Quatrevingt-Treize.

A comme Arrière-garde

La Penfeld, demeure la matrice autour de laquelle la cité du Ponant s’est construite, ce « fjord » brestois divise la cité autant qu’il rassemble, au fond de celui-ci se trouve un territoire particulier, original, « originel » où se conjugue le caractère brestois qui séculairement mêle la terre et la mer, l’une et l’autre se nourrissant mutuellement, le paysage est empreint de cette dualité féconde.

Ici l’arsenal, la construction navale, la marine royale installa son antichambre protégée par les murs des fortifications du Bouguen et de Quéliverzan : l’arrière-garde, nom militaire, lieu « armé », qui rappelle que ce lieu fût conçu au XVIIIe pour répondre à l’éventuelle menace des canons anglais, qui n’eurent de cesse de répondre à ceux des armées et marines françaises durant tout ce siècle (Guerre de succession d’Autriche, Guerre de Sept ans, Guerre d’Indépendance américaine). Mais laissons là, ce visage maritime et militaire sur lequel nous aurons l’occasion de revenir, passons les hauts-murs fortifiés, empruntons comme d’autres l’on fait avant nous les chemins sinueux des rives de Penfeld et pénétrons sur le territoire de ce qui est aujourd’hui Bellevue.

Aujourd’hui ce vallon d’oxygène, ou voisinent les terrasses engazonnées, les contreforts arborés, les jardins familiaux et autres aires de jeux pour enfants et parcours sportifs, demeure au-delà d’un théâtre de verdure aux couleurs des quatre saisons, un lieu propice à la rêverie, l’évasion.

Regards d’aujourd’hui aux impressions d’hier, comme nous y invite la promenade Chateaubriand

Une stèle de granit de Combourg, pays qui vu naître l’écrivain, nous rappelle cette année 1783, lorsque François René Chateaubriand, alors jeune homme, séjourna à Brest (il était « soupirant » au grade d’aspirant, dans la Marine). Le jeune homme, romantique, voyageur de l’âme nous invite à sa propre évasion : « là, ne voyant plus rien qu’une vallée tourbeuse, mais entendant encore le murmure confus de la mer et la voix des hommes, je me couchais au bord de la petite rivière, tantôt regardant couler l’eau, tantôt suivant des yeux le vol de la corneille marine...Je tombais dans la plus profonde rêverie... » (Mémoires d’Outre-Tombe - Chateaubriand).

Ces domaines de plaisance, ces « maisons » de campagne sont nombreuses sur les deux rives de la Penfeld, les bastides du XVIIIe de Messire Tremblay, de Vassal, Bordenave, Saupin ou Riou-Kerhallet, succèdent au canevas de terres nobles qui bordaient précédemment la Penfeld.

Le XIXe transformera ses domaines en quelques manoirs : Kerhallet, Quizac-Kerguerec...Nous évoquerons ceux-ci dans des pages ultérieures. Peu de traces subsistent de ces grands domaines du XVIIIe, exception faite de celui de Kervallon.

Le voyage en Amérique du nord

À l’époque de la Révolution française, en 1791, François-René choisit de s’éloigner de France et embarque pour le Nouveau Monde (Baltimore), avec le « prétexte de chercher le passage du Nord-Ouest ». C’est Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes, magistrat et botaniste, qui l’encourage à partir.

Dans Voyage en Amérique, publié en 1826, Chateaubriand raconte être arrivé à Philadelphie le 10 juillet 1791, être passé à New York, Boston et Lexington. Il relate une rencontre avec George Washington à Philadelphie, qui lui aurait dit « Well well, young man ». Il remonte l’Hudson en bateau jusqu’à Albany, où il embauche un guide et continue jusqu’aux chutes du Niagara, à la rencontre du « bon sauvage » et de la solitude des forêts d’Amérique du Nord.

Aura-il rencontré des Amazones ? Sans doute plus tard, dans son voyage en Orient, en allant par la Grèce et revenant par l’Egypte. Long pèlerinage du Levant au Ponant.

Kevin LOGNONÉ

25 mai 2025 par