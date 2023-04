Charlotte Dipanda officialise son union avec Fernand Lopez

Après son mariage traditionnel, la chanteuse Charlotte Dipanda a officialisé son union ce samedi 15 avril 2023, à l’état civil avec l’entraîneur de MMA, Fernand Lopez Owonyebe.

Âgée de 37 ans, la musicienne et auteure-compositrice camerounaise Charlotte Dipanda n’est plus un cœur à prendre. Elle s’est mariée officiellement à Fernand Lopez, un ancien combattant d’art martial mixte camerounais- français et actuel entraîneur de MMA. Le mariage traditionnel avait déjà eu lieu en décembre 2022. Heureux ménage au couple.

