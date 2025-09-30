Charlemagne IGUE installé recteur de l’UAC

L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a officiellement installé, ce mardi 30 septembre 2025, sa nouvelle équipe rectorale.

Entrée en fonction, ce 30 septembre 2025, du nouveau recteur de l’Université d’Abomey-Calavi. Le Professeur Charlemagne Babatoundé IGUE entend donner un souffle nouveau à la plus grande institution universitaire du Bénin.

Le professeur Charlemagne Babatoundé IGUE remplace l’ex recteur Félicien AVLESSI.

Dans son premier discours, le Professeur IGUE a présenté les grandes lignes de sa vision. « Nous portons une vision ambitieuse pour l’UAC : faire de notre institution une véritable force de changement et de progrès », a-t-il affirmé.

Pour lui, l’université doit jouer pleinement son rôle dans le développement socioéconomique du Bénin et renforcer sa visibilité sur la scène internationale.

Le nouveau recteur place son mandat sous le signe de valeurs telles que : respect, responsabilité, rigueur, équité, transparence et écoute. « Ma gouvernance reposera sur le respect de la personne, l’inclusion et une gestion transparente des ressources », a-t-il assuré.

Défis immédiats pour la nouvelle équipe

Lors de la cérémonie d’installation de la nouvelle équipe recrorale, le Président du Conseil d’Administration (PCA) a rappelé les grands chantiers qui attendent la nouvelle gouvernance. Sécurisation du campus, meilleure collaboration avec les étudiants, revalorisation salariale du personnel administratif et technique (PATS), réhabilitation des infrastructures… Autant de priorités à inscrire dans l’agenda du nouveau recteur.

S’y ajoutent la relecture des spécialités dans les écoles doctorales, la poursuite des acquis des centres d’excellence, ainsi que la mise en pratique du code de déontologie et d’éthique adopté récemment.

Marc MENSAH

30 septembre 2025