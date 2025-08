"Chante et Danse avec l’Amazone" démarre ce mardi

Les vacances s’annoncent inoubliables au pied de la majestueuse statue de l’Amazone. Du 5 août au 7 septembre 2025, l’esplanade de la plus grande place publique de Cotonou devient le cœur du divertissement à l’occasion de la troisième édition de « Chante et Danse avec l’Amazone ».

Organisé par l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC), pour le compte du Gouvernement, cet événement devenu incontournable s’inscrit dans la continuité des festivités du 65e anniversaire de l’indépendance du Bénin. Objectif : prolonger la ferveur nationale à travers un mois entier de spectacles vivants, de musique et de convivialité.

Chaque soir à partir de 18 heures des artistes, orchestres et compagnies de danse se relaieront sur scène pour faire vibrer le public. Une trentaine d’artistes sont programmés pour le bonheur de la population. Le site, spécialement aménagé pour l’occasion, se transformera en un vaste espace de détente, de pique-nique et de découverte artistique, dans une ambiance chaleureuse et sécurisée.

En lançant cette nouvelle édition, l’ADAC réaffirme son engagement à promouvoir les arts et la culture, tout en offrant aux Béninois et aux touristes un cadre unique pour passer autrement les vacances. La 3ᵉ édition de "Chante et Danse avec l’Amazone", c’est du 5 août au 7 septembre sur l’esplanade de l’Amazone.



Akpédjé Ayosso

5 août 2025 par ,