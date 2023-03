Chakira Salami au chevet des patients du grand hôpital de Porto-Novo

Sous la conduite de sa présidente, madame CHakira Salami, l’association Argenteuil- Bénin Coopération Solidarité ‘’ARBECOS’’ vient encore d’inscrire son nom dans l’anale des bienfaiteurs de la ville de Porto-Novo avec un don d’équipements médicaux d’une valeur de plus de 40 Millions au profit du Centre Hospitalier Départemental de l’Ouémé-Plateau.

Le don est composé de Scanner, kits de maternité, kits d’oxygène , laser urologique, microscope leica avec micromanipulateur, X2 Cases stations d’épreuves d’effort GE, X2 Automates d’hémostases ACL top 500 et 300 GCS et table réfrigérée.

La remise officielle de cet important lot d’équipements médicaux a lieu ce vendredi 03 Mars 2023 à la Mairie de Porto-Novo devant autorités de la municipalité, responsables et personnels de l’administration municipale de la capitale , de même que les bénéficiaires qui n’ont pas manqué de manifester leur joie.

‘’Nous prenons avec une joie immense ces équipements offerts dont nous avons grand besoin. Nous vous en remercions et prenons l’engagement d’en prendre grand soin et d’en faire bon usage’’ dira le représentant du CHD de l’ouémé- plateau.

Le maire de la ville de Porto-Novo, Monsieur Charlemagne Yankoty a à son tour remercié les donateurs au nom de toute la communauté et souhaite vivement que ces équipements répondent véritablement aux exigences requises dans notre Pays. Il ajoute que les besoins existent toujours dans les centres de santé de la ville et invite ARBECOS à ne pas s’arrêter en si bon chemin.

Dans son intervention, Chakira Salami lance , ‘’C’est avec joie que nous venus faire ce don ’’. Elle ajoute qu’il y a beaucoup de malades qui ont besoin d’appareils respiratoires pour leur soulagement. ‘’Ces appareils pourront les aider’’. Conclut-elle.

Rappelons que les dits équipements sont passés au scanner du contrôle du ministère de la santé qui a jugé de leurs fiabilité, fiabilité et de leur performance pour nos hôpitaux avant d’être autorisés pour faire office de don.

On doit aussi souligner que l’Association ARBECOS n’est pas à son premier coup. En effet, en septembre 2021, elle avait été au chevet des patients du même centre hospitalier départemental de l’ouémé-plateau avec des équipements sanitaires évalués à plus de 20 Millions de francs cfa.

Cette association française représentée au Bénin par Evelyne Koumassou, présidente de l’ONG ‘’Nouvelle Famille’’ est créée en juin 2013 en France. Elle est présidée par la compatriote Chakira Salami surnommée Mère Theresa et compte à ce jour une trentaine d’adhérents volontaires. Elle procède par les demandes de dons et la cotisation par ses membres pour aller au secours de sa cible. Son objectif de départ était d’aider les enfants et étudiants orphelins à avoir de la joie. Elle est toujours présente quand on parle d’œuvre sociale surtout envers les personnes vulnérables. Des œuvres sociales de cette battante dame au cœur doux sont légion. On n’en prend pour preuve que la distribution de mobiliers scolaires dans plusieurs communes du Bénin avec la Fondation « Cœur à Cœur » en 2015, les différents dons en direction de l’orphelinat Arbre de vie

Mais elle a élargi son champ d’actions dans le domaine d’équipements médicaux parce que dans sa quête pour venir en aide aux enfants en situation difficile et orphelins, Chakira Salami est tombée sur des donateurs de matériels médicaux et a saisi l’opportunité pour élargir son champ d’action. En l’espace de deux ans, elle est à son deuxième don de matériels médicaux au CHD.OP.

Tous les regards sont tournés vers ARBECOS pour ses actions futures au regard de l’allure et du sérieux qui caractérisent cette association dont la présidente, Chakira Salami, assistante pédagogique à l’université de Paris, devra tout faire pour continuer de mériter l’espoir que nourrissent ses admirateurs à son endroit.

