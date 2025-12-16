Chabi Yayi placé sous convocation pour le 18 décembre

Le secrétaire national aux affaires extérieures du parti Les Démocrates (LD), Chabi Yayi est désormais libre de ses mouvements. Il a recouvré sa liberté dans la soirée de ce lundi 15 décembre 2025, mais reste sous convocation pour le 18 décembre .

Interpellé dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025, Chabi Yayi, fils de l’ancien président Boni Yayi recouvre sa liberté après une nuit de garde à vue.

Le secrétaire national aux affaires extérieures du parti Les Démocrates, avait été conduit à la direction de la Police judiciaire pour une audition après son interpellation, puis placé en garde à vue. Les motifs de son interpellation n’avaient pas été officiellement dévoilés au moment de son interpellation. Mais le contexte actuel de coup d’Etat déjoué dans le pays, laisse croire que c’est dans le cadre de la procédure judiciaire y relative, qu’il a été interpellé.

Relâché dans la soirée de ce lundi 15 décembre, il demeure toutefois sous convocation.

F. A. A.

16 décembre 2025 par ,