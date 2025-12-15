Chabi Yayi placé en garde à vue

lundi, 15 décembre 2025 -

588 visites en ce moment


 
FIL D'ACTUALITÉ
Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :    

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Littérature

Un ouvrage fait l’état des lieux de la société béninoise


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Sorti le 18 septembre 2025, l’ouvrage intitulé ‘’Le Bénin à l’épreuve du développement. Politiques publiques et espace social dans l’Afrique d’aujourd’hui’’ propose une (…)  
Lire la suite
Opinion

Sénat du Bénin : Héritage des pionniers, expertise des présidents


15 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La mise en place du Sénat en 2026 inaugure une nouvelle architecture institutionnelle au Bénin. Elle s’inscrit dans la continuité des équilibres issus de la Conférence (…)  
Lire la suite
Mobilisation populaire au Bénin

Marches, prières et messes pour la paix après la mutinerie déjouée


15 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une semaine environ après la mutinerie déjouée dimanche 7 décembre 2025, les manifestations populaires visant à dénoncer toute initiative de prise de pouvoir par la force (…)  
Lire la suite
Mutinerie déjouée au Bénin

Les mutins auditionnés à la CRIET ce lundi


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les 13 mutins interpellés après la mutinerie déjouée au Bénin seront conduits, lundi 15 décembre 2025, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)  
Lire la suite
Justice

Chabi Yayi placé en garde à vue


15 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Interpellé dans la nuit du samedi au dimanche 14 décembre 2025, Chabi Yayi, secrétaire national aux relations extérieures du parti Les Démocrates (LD), est placé en garde (…)  
Lire la suite
Fonction publique au Bénin

Un recrutement de 221 agents lancé pour les Eaux, Forêts et Chasse


14 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un concours national de recrutement sur titre de 221 fonctionnaires spécialistes destinés à renforcer l’administration des Eaux, Forêts et Chasse a été lancé le 12 (…)  
Lire la suite
Après la tentative d’évasion du 7 décembre

Un nouveau régisseur nommé à la prison civile d’Abomey-Calavi


14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A la prison civile d’Abomey-Calavi, un nouveau régisseur est nommé suite à la tentative d’évasion survenue le 07 décembre 2025. L’administration pénitentiaire réagit à (…)  
Lire la suite

Candide Azannaï passe en garde à vue


14 décembre 2025 par Marc Mensah
Candide Azannaï, président du parti d’opposition Restaurer l’Espoir (…)
Lire la suite

Le CENA en retard pour la publication des listes des agents électoraux


14 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
La publication des listes des agents électoraux accuse du retard. Selon (…)
Lire la suite

Savalou dit « non au chaos » et « oui à la stabilité »


14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce samedi 13 décembre 2025, les populations de Savalou, dans le (…)
Lire la suite

Les premiers éléments de l’Enquête judiciaire toujours en attente


14 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a tenté de renverser (…)
Lire la suite

Chabi Yayi, le fils du président Boni Yayi interpellé


14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Chabi Georges Nadjim Yayi, le fils de l’ex président Boni Yayi n’est (…)
Lire la suite

Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
Lire la suite

FCBE investit ses candidats dans la 16ᵉ Circonscription


13 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎À deux semaines du lancement officiel de la campagne électorale, le (…)
Lire la suite

60 kg de chanvre indien saisi, 1 suspect en fuite


13 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La police a saisi environ 60 kilogrammes de chanvre indien, la semaine (…)
Lire la suite

La GDIZ renforce la solidarité et la convivialité à travers une marche (…)


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Des employés et partenaires de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (…)
Lire la suite

La Décision de la Cour sur la révision de la Constitution


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Cour constitutionnelle du Bénin a rendu, ce vendredi 12 décembre (…)
Lire la suite

Intox : Aucune résidence de Boni Yayi au Bénin n’est encerclée


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
lol
Lire la suite

Le Canada réaffirme son soutien au Bénin après la mutinerie déjouée


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La ministre canadienne des Affaires étrangères, Anita Anand s’est (…)
Lire la suite

Deux individus interpellés à Zakpota pour un tricycle volé à Bohicon


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le commissariat de l’arrondissement de Zèko a procédé, le jeudi 11 (…)
Lire la suite

Le Borgou fait une marche citoyenne pour défendre la paix et la République


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les populations du département du Borgou ont exprimé ce vendredi 12 (…)
Lire la suite

Le Bénin et le Nigéria affichent leur unité après la mutinerie manquée


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En marge des travaux de la 95e session ordinaire du Conseil des (…)
Lire la suite

Mandat d’arrêt international contre Kemi Seba et Sabi Korogoné


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les enquêtes se poursuivent dans le cadre de la mutinerie déjouée au (…)
Lire la suite

VIDÉOS

Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
Voir

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité


13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Voir

Grande Mobilisation Citoyenne pour dire Non au Coup d’Etat au Bénin


9 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les populations de Banikora étaient sorties massivement ce mardi 9 (…)
Voir

De fausses images pour justifier la réussite du coup d’état au Bénin


8 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Voir

Message de Talon après la tentative avortée de coup d’Etat


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le chef de l’Etat Patrice Talon a rassuré toute la Nation béninoise (…)
Voir

Message du 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗜𝗻𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿


7 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Au petit matin de ce (…)
Voir

Une première édition couronnée de succès pour le Cotonou Comedy Festival


12 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Du 1er au 6 décembre 2025, Cotonou a accueilli la première édition du (…)
Lire la suite

Liste de Gernot Rohr pour la CAN Maroc 2025


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’entraineur des Guépards du Bénin a publié la liste des 28 joueurs qui (…)
Lire la suite

Les Guépards entament leur stage de préparation à Benslimane


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont entamé ce jeudi 11 décembre 2025, leur stage (…)
Lire la suite

Candide Azanai interpellé par la Police judiciaire


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’ex député Candide Azanai n’est plus libre de ses mouvements . Il a (…)
Lire la suite

39 jeunes athlètes pour porter haut le Bénin en Angola


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin va participer aux côtés de 53 autres Nations africaines, aux (…)
Lire la suite

Des coïncidences dans la mutinerie avortée du 7 décembre


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La tentative de renversement du gouvernement qui a eu lieu le dimanche (…)
Lire la suite

TRACE devient partenaire de WeLovEya Festival


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le WeLovEya Festival, événement consacré aux musiques urbaines et à (…)
Lire la suite

REPROMED-Bénin et INF mobilisent les journalistes digitaux contre les VBG


12 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
À l’initiative du Regroupement des Promoteurs et Professionnels des (…)
Lire la suite

Voici la conduite à tenir en cas de découverte d’armes ou de munitions


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une enquête menée par la Police républicaine révèle que des matériels (…)
Lire la suite

Coup d’état au Bénin : une véritable folie


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La tentative de coup d’État perpétrée contre le président Patrice Talon (…)
Lire la suite

‘Jeune Afrique Media Group’ franchit le cap des 30M€ pour l’exercice 2024


12 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
, Dans le cadre de son plan stratégique 2021-2025, la transformation (…)
Lire la suite

Le Bénin met en lumière son patrimoine et sa créativité à Dakar


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une délégation du Bénin conduite par l’Agence de développement des arts (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires