Chabi Yayi placé en garde à vue

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
Littérature
15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Sorti le 18 septembre 2025, l’ouvrage intitulé ‘’Le Bénin à l’épreuve du développement. Politiques publiques et espace social dans l’Afrique d’aujourd’hui’’ propose une (…)
Opinion
15 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La mise en place du Sénat en 2026 inaugure une nouvelle architecture institutionnelle au Bénin. Elle s’inscrit dans la continuité des équilibres issus de la Conférence (…)
Mobilisation populaire au Bénin
15 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Une semaine environ après la mutinerie déjouée dimanche 7 décembre 2025, les manifestations populaires visant à dénoncer toute initiative de prise de pouvoir par la force (…)
Mutinerie déjouée au Bénin
15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Les 13 mutins interpellés après la mutinerie déjouée au Bénin seront conduits, lundi 15 décembre 2025, à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
Justice
15 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Interpellé dans la nuit du samedi au dimanche 14 décembre 2025, Chabi Yayi, secrétaire national aux relations extérieures du parti Les Démocrates (LD), est placé en garde (…)
Fonction publique au Bénin
14 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Un concours national de recrutement sur titre de 221 fonctionnaires spécialistes destinés à renforcer l’administration des Eaux, Forêts et Chasse a été lancé le 12 (…)
Après la tentative d’évasion du 7 décembre
14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
A la prison civile d’Abomey-Calavi, un nouveau régisseur est nommé suite à la tentative d’évasion survenue le 07 décembre 2025.
L’administration pénitentiaire réagit à (…)
14 décembre 2025 par Marc Mensah
Candide Azannaï, président du parti d’opposition Restaurer l’Espoir (…)
14 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
La publication des listes des agents électoraux accuse du retard. Selon (…)
14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce samedi 13 décembre 2025, les populations de Savalou, dans le (…)
14 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a tenté de renverser (…)
14 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Chabi Georges Nadjim Yayi, le fils de l’ex président Boni Yayi n’est (…)
13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
13 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
À deux semaines du lancement officiel de la campagne électorale, le (…)
13 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La police a saisi environ 60 kilogrammes de chanvre indien, la semaine (…)
13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Des employés et partenaires de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (…)
13 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La Cour constitutionnelle du Bénin a rendu, ce vendredi 12 décembre (…)
