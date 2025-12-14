Chabi Yayi, le fils du président Boni Yayi interpellé

Georges Chabi Yayi, le fils de l’ex président Boni Yayi n’est plus libre de ses mouvements. Il a été interpellé dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 décembre 2025.

Son domicile à Fidjrossè, a-t-on appris, a été perquisitionné dans la nuit. Ses téléphones portables et ordinateurs ainsi que d’autres pièces à conviction sont saisis.

Chabi Yayi est le secrétaire aux affaires extérieures du parti Les Démocrates (LD), et secrétaire exécutif du cadre de concertation des partis politiques de l’opposition.

Pour l’heure, aucune précision sur les motifs de l’interpellation du fils de l’ex président. Son interpellation intervient une semaine après la tentative de coup d’Etat qui a falli renversé le régime de Patrice Talon.

Plus de détails à venir.

F. A. A.

14 décembre 2025 par ,