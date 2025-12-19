vendredi, 19 décembre 2025 -

3771 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :    

CRIET

Chabi Yayi attendu à la BEF le 26 décembre




Le secrétaire aux relations extérieures du parti ‘’Les Démocrates’’, Chabi Yayi est attendu à la Brigade économique et financière , le vendredi 26 décembre 2025. Ceci après sa comparution ce jeudi 18 décembre 2025.

Le fils de l’ex-président Boni Yayi a été présent à sa convocation ce jeudi 18 décembre . Une nouvelle date a été fixée pour son audition soit le 26 décembre. Chabi Yayi a été interpellé le dimanche 14 décembre à son domicile après la tentative de coup d’Etat du 7 décembre. Placé en garde à vue après audition, il a été remis en liberté lundi 15 décembre 2025.

A.A.A

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso




Décès de l’ex-ministre Gatien Houngbédji


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’ancien ministre béninois du Commerce et ancien Haut Commissaire à la (…)
Lire la suite

« Pour moi ce n’est pas véritablement une tentative de coup d’Etat »


19 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Plus d’une semaine après la tentative de coup d’État déjouée au Bénin, (…)
Lire la suite

Patrice Talon promulgue la Constitution révisée


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Chef de l’Etat, Patrice Talon a promulgué ce mercredi 17 décembre (…)
Lire la suite

Le registre des associations opérationnel dès le 19 décembre


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le registre des Associations et Fondations sera mis en service à (…)
Lire la suite

La ministre Aurélie Zoumarou au cabinet du président Loko


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La Ministre du Numérique et de la Digitalisation Aurélie I. Adam Soulé (…)
Lire la suite

L’OMS tient le deuxième sommet mondial sur la médecine traditionnelle


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a ouvert ce 17 décembre 2025, (…)
Lire la suite

Pascal Tigri avant sa fuite « Nous vous prions de ne pas nous bombarder »


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le chef de l’Etat Patrice Talon a échangé avec les professionnels des (…)
Lire la suite

Angela Kpeidja mise sous convocation


18 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La journaliste Angela Kpeidja a été libérée et mise sous convocation (…)
Lire la suite

Keith Sonon termine son défi pour le Guinness World Record


17 décembre 2025 par Marc Mensah
La cheffe Keith Sonon a mis un terme à son défi Guinness World Records, (…)
Lire la suite

Près de 2000 jeunes à recruter pour renforcer les FAB


17 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a annoncé, mercredi 17 décembre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

2 nominations au ministère de la Santé


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres, ce mercredi 17 décembre 2025, deux (02) (…)
Lire la suite

Talon promulgue la loi portant révision de la Constitution


17 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Président de la République Patrice Talon va promulguer ce mercredi (…)
Lire la suite

Keith Sonon boucle 15 jours et prolonge


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Amazone en Cheffe, Keith Sonon a bouclé dans la soirée de ce mardi 16 (…)
Lire la suite

Une seconde vague de mutins attendue à la Criet


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une seconde vague de mutins et civils interpellés dans le cadre (…)
Lire la suite

Réception du matériel électoral pour le Borgou et l’Alibori


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La Commission Électorale Nationale Autonome (Cena) a réceptionné, lundi (…)
Lire la suite

La journaliste Angela Kpeidja interpellée


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La journaliste Angela Kpeidja a été interpellée par les forces de (…)
Lire la suite

Le journaliste Biby Daouda inhumé ce mardi


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’animateur et journaliste Biby Daouda à la retraite à l’ex ORTB sera (…)
Lire la suite

30 militaires et un civil déposé en prison


16 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Trente et un (31) personnes, dont un civil ont été déposées en prison (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires