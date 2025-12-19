Chabi Yayi attendu à la BEF le 26 décembre

Le secrétaire aux relations extérieures du parti ‘’Les Démocrates’’, Chabi Yayi est attendu à la Brigade économique et financière , le vendredi 26 décembre 2025. Ceci après sa comparution ce jeudi 18 décembre 2025.

Le fils de l’ex-président Boni Yayi a été présent à sa convocation ce jeudi 18 décembre . Une nouvelle date a été fixée pour son audition soit le 26 décembre. Chabi Yayi a été interpellé le dimanche 14 décembre à son domicile après la tentative de coup d’Etat du 7 décembre. Placé en garde à vue après audition, il a été remis en liberté lundi 15 décembre 2025.

