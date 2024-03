Chabi TALATA a conduit la délégation béninoise à New York

La vice-présidente de la République, Mariam CHABI-TALATA a pris part du 10 au 17 mars 2024 à New York, à la 68e session de la condition de la femme. Elle a conduit une délégation composée de la ministre des affaires sociales et de la micro finance, Véronique TOGNIFODE, et la présidente de l’Institut national de la femme, Me Huguette BOKPE.

« Accélérer la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation de toutes les femmes et les filles en s’attaquant à la pauvreté et en renforçant les institutions et le financement dans une perspective d’égalité entre les hommes et les femmes », tel est le thème retenu pour les travaux de la 68e session de la condition de la femme. Mariam CHABI TALATA, vice-présidente de la République a pris part à ces assises internationales qui ont eu lieu du 10 au 17 mars 2024 à New York. Elle a rencontré en marge des travaux de cette rencontre internationale, la directrice de l’ONUSIDA, la directrice exécutive de l’UNFPA, et la directrice exécutive de l’ONU Femmes.

Avec la directrice de l’ONUSIDA, les échanges ont porté sur l’accès aux services de santé et la prévention du VIH/SIDA, en mettant particulièrement l’accent sur les filles et les jeunes femmes, les plus touchées par les nouvelles infections. L’engagement du Bénin dans la lutte contre le VIH/SIDA a été salué par Winifred Karagwa BYANYIMA qui a annoncé une visite au Bénin.

Mariam CHABI TALATA et sa délégation ont été reçues au siège de l’UNFPA le 13 mars. Avec la directrice exécutive, elle a fait le point des progrès réalisés dans la coopération entre le Bénin et cette institution, notamment dans le domaine de l’autonomisation des femmes et de la santé reproductive. La vice-présidente de la République a réitéré à cette occasion, l’engagement du Bénin à poursuivre ses efforts pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Enfin, avec Sima Sami BAHOUS, directrice exécutive de l’ONU Femmes, les échanges ont porté sur les réformes socio-politiques engagées par le Bénin pour renforcer la promotion du leadership politique féminin et l’autonomisation des femmes. Mariam CHABI TALATA a évoqué au cours des entretiens, certains programmes béninois visant à soutenir le développement du capital humain. Dans le domaine de l’éducation, le programme de cantine scolaire qui fait du Bénin une référence, a été évoqué.

