L’Ambassade du Bénin au Niger fermée dès le 5 janvier

L’Ambassade du Bénin au Niger cessera ses activités à compter du 05 janvier 2026. La décision a été notifiée au président du Bureau du Rassemblement des Ressortissants Béninois au Niger.

À partir du 5 janvier 2026, l’Ambassade du Bénin au Niger ne pourra plus satisfaire la communauté béninoise au Niger. Elle cesse ses activités en raison ‘’des circonstances indépendantes de sa volonté’’.

Les ressortissants béninois seront informés ultérieurement de la reprise des activités de l’Ambassade, « en temps opportun ».

A.A.A

3 janvier 2026 par ,