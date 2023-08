Ces réformes du Roi Mohammed VI qui assurent protection sociale et droits des femmes

Le Royaume du Maroc a subi de nombreuses transformations au cours des dernières années, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, surtout dans le domaine de la protection sociale et des droits des femmes.

De nombreux programmes sociaux d’envergure se sont succédé depuis l’accession au Trône du Roi Mohammed VI en 1999. Le but visé par ces différents programmes est de réduire la fracture sociale imposée par les réformes économiques.

« Le moment est venu de lancer, au cours des cinq prochaines années, le processus de généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains », cette ambition exprimée par le Roi Mohammed VI à l’occasion du 21 anniversaire de son accession au trône en 2020, a déclenché un vrai « big bang social » avec l’élargissement de l’Assurance maladie obligatoire à 22 millions de nouveaux bénéficiaires, la généralisation des allocations familiales ciblant 7 millions d’enfants en âge d’être scolarisés, l’élargissement de l’assiette des adhérents aux régimes de retraite à 5 millions de personnes exerçant un emploi, et enfin, la généralisation de l’indemnité pour perte d’emploi d’ici à 2025.

Selon une publication de Le Point Afrique, en date du 21 août 2023, pour mesurer la volonté politique accompagnant toutes ces mesures, le Royaume a mis en œuvre une réforme inédite d’un coût annuel de 51 milliards de dirhams (environ 4,7 milliards d’euros), soit l’équivalent de 4,25 % du PIB marocain, sachant que le budget général de l’État en prendrait 23 milliards de dirhams (environ 2,1 milliards d’euros) à sa charge.

Dans la pratique, cela a permis au Royaume de passer de 7,8 millions de bénéficiaires de l’assurance maladie en décembre 2020, à 23,2 millions en avril 2023. Selon Le Point Afrique, on dénombre parmi ces nouveaux affiliés, 3,6 millions de travailleurs non-salariés et leurs ayants droit ainsi que 9,4 millions de bénéficiaires de l’AMO-Tadamon. Selon l’Agence nationale de l’assurance-maladie (ANAM) rapporté par le journal, 79,8 % de la population marocaine bénéficient à fin septembre 2022, d’une forme de couverture médicale, contre 74,2 % à fin 2021.

Du fait de la mise en œuvre de cette réforme, le nombre de dossiers déposés quotidiennement à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) a littéralement explosé pour atteindre environ 60 600, soit 125 dossiers par minute. Un flux inédit qui a conduit la CNSS à se mobiliser pour élargir son réseau, et porter le nombre de ses agences à 156. La structure au regard du nombre important de dossiers à traiter, a dû procéder à la digitalisation de ses services, avec le lancement du portail « TAAWIDATY » (mes indemnités) (https://www.‐macnss.ma/Portail_cnss/), permettant d’introduire les demandes d’allocations familiales, ainsi que la déclaration de la scolarité des enfants.

Ce revenu direct selon le Discours Royal du 30 juillet dernier, contribue à l’amélioration des conditions de vie des millions de familles et d’enfants, répondait également à un besoin réel des populations.

Outre la protection sociale, l’autre volet important du social qui occupe une place de choix dans le programme du Roi Mohammed VI, est celui de la protection des droits des femmes.

La Moudawana, une réforme totémique en début de règne

L’un des chantiers importants sur lesquels le Roi Mohammed VI s’est engagé en début de règne, est celui de la protection de la femme. Ceci, grâce à la réforme dite Moudawana qui avait fait l’objet d’un débat houleux entre conservateurs et progressistes. Le débat selon Le Point Afrique, a atteint son point culminant le 12 mars 2000, lorsque les deux camps ont, chacun de leur côté, organisé à Rabat et à Casablanca deux gigantesques manifestations, pour et contre la révision de la Moudawana. Ce qui a abouti à une crise sociale dont l’issue a été délivrée par un arbitrage de Sa Majesté le Roi.

Dans son discours du 10 octobre 2003, le Souverain a introduit des réformes dites « substantielles » à travers onze mesures. Tout en rendant impossibles la répudiation ainsi que la polygamie, celles-ci sont parvenues à concilier les oppositions.

Vingt après la Moudawana de 2004, la refonte du droit de la famille reste toujours au cœur des revendications des militantes marocaines. Et ce, en raison des défaillances dans l’application de certains volets relatifs entre autres, au mariage des mineures, l’égalité des sexes et des droits des enfants.

Sur ce sujet, le Roi Mohammed VI lors de son discours du Trône de 2022, a annoncé l’Acte II de la réforme de la Moudawana. Selon Le Point Afrique, il avait particulièrement insisté sur la nécessité d’instaurer davantage d’égalité entre les femmes et les hommes. « Quand les femmes accèdent pleinement à leurs droits, elles ne portent aucun préjudice aux hommes, pas plus qu’elles ne se font tort. De fait, la condition sine qua non pour que le Maroc continue de progresser est qu’elles occupent la place qui leur échoit et qu’elles apportent leur concours efficient à toutes les filières de développement », avait indiqué le Souverain demandant une mise à jour des législations dédiées à la promotion de ces droits.

Un groupe de travail sur la réforme de la Moudawana fut créé par le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) avec pour mission, d’élaborer un mémorandum permettant d’avoir une vision globale de ladite réforme.

Sur la question de l’héritage, une réforme des lois actuelles est fortement demandée afin que le droit concernant l’héritage donne les mêmes droits aux hommes et aux femmes.

Sur un autre registre, il est recommandé que soient abolies les dérogations exceptionnelles autorisant le mariage des mineures, lesquelles sont devenues « très » pour ne pas dire « trop » courantes ». Plus de 20 000 demandes d’autorisation de mariage ont été enregistrées en 2022, et que 13 652 ont été acceptées par les tribunaux marocains, selon le dernier rapport du ministère de la Justice, rapporte le journal.

Pour ce qui concerne la garde des enfants après le divorce, la proposition est de donner la possibilité au père de réclamer la garde alternée à condition que l’enfant ait atteint l’âge de quatre ans. L’objectif étant de faire bénéficier l’enfant de ses deux parents malgré leur divorce. Il en va de même pour la tutelle légale qui est systématiquement attribuée au père des enfants. Et ce, en dépit des problèmes administratifs auxquels elle expose la maman qui en réalité, assure la garde les enfants. A cet effet, un collectif d’experts appelle au consentement des parents ensemble, et à défaut, que la décision finale revienne à la partie qui a la garde effective des enfants.

Sur la question de l’héritage, une réforme des lois actuelles est fortement demandée afin que le droit concernant l’héritage donne les mêmes droits aux hommes et aux femmes.

L’autre cheval de bataille de nombreux défenseurs des droits des enfants est celui de l’affiliation, devenue fortement prégnante quand, en 2021, la Cour de cassation marocaine a dit non à la reconnaissance de paternité d’un enfant né hors mariage. Une décision qui avait surpris de nombreux acteurs de la société civile qui n’ont pas hésité à afficher leur mécontentement. « Il s’agit d’une interprétation et d’une application rétrogrades de la Moudawana », a estimé l’Association démocratique des femmes du Maroc (ADFM) dans un communiqué publié le 28 avril 2021. Quand on sait qu’au Maroc, chaque jour, 200 enfants naissent hors mariage, selon des acteurs associatifs, on mesure l’importance de ce point. À cet effet, le collectif pour les libertés fondamentales recommande de permettre dans le cas où le lien biologique est prouvé, notamment par la présentation d’un test ADN positif, que la filiation du père soit reconnue, indépendamment du fait qu’il ait un lien matrimonial entre les deux parents, rapporte Le Point Afrique.

Le Maroc est aujourd’hui à un grand tournant de son histoire avec Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui fête ses soixante ans, dont vingt-quatre de règne sur le trône de ses Glorieux Ancêtres.

Avec les réformes mises en œuvre sous l’impulsion du Souverain, le Maroc est devenu une puissance économique régionale et s’impose de plus en plus sur le continent et sur la scène diplomatique internationale.

Tout cela n’est que possible grâce au rôle primordial que joue le Souverain chérifien en ses qualités de Commandeur des croyants, gardien des valeurs fondamentales du Royaume et de Chef de l’État et qui a su impulsé les réformes dans les secteurs stratégiques et dans le domaine social.

Comme le témoignent plusieurs observateurs, le Maroc a bien changé depuis 1999, année de la disparition de Feu Sa Majesté le Roi Hassan II.

‘’Le pays s’est avantageusement positionné sur la carte mondiale des chaînes de valeurs industrielles et commerciales, réintégré la grande famille de l’Union Africaine, remporté d’importants succès diplomatiques (notamment à propos du Sahara dont la marocanité est désormais reconnue par les États-Unis et Israël), renforcé ses dispositifs de défense avec des partenariats solides et variés et fait montre de son efficacité en matière de renseignements et d’actions contre le terrorisme djihadiste. Cela en a fait un pays qui compte désormais sur la scène internationale.’’, souligne Le Point Afrique.

21 août 2023 par