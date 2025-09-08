lundi, 8 septembre 2025 -

Phase 2 des travaux

Plusieurs infrastructures en construction sur la Route des Pêches




La Route des Pêches continue de se transformer. Dans le cadre de la phase 2 des travaux, plusieurs infrastructures sont déjà visibles sur le terrain entre Adounko, Avlékété et Ouidah.

Un axe routier relie désormais Cotonou à Ouidah le long de la plage. Plusieurs autres infrastructures sont déjà sorties de terre dans le cadre des travaux de la phase 2 du projet Route des Pêches.

Trois ouvrages de franchissement sont terminés sur l’axe routier. Un quatrième est en cours de réalisation à Avlékété.

Toujours dans cette zone, des centres de fourniture d’énergie électrique sont en construction.

À Ouidah, un château d’eau presque achevé devrait renforcer l’accès à l’eau potable aux populations.

La phase 2, lancée en mars 2021 pour 36 mois et confiée au groupement Sogea Satom, est évaluée à 84 milliards de FCFA.

Les travaux prennent en compte plusieurs axes. D’abord, la route Adounko-Avlékété longue de 9,5 km, aménagée en 2×2 voies avec un revêtement en béton bitumineux.

Ensuite, le tronçon Avlékété - Porte du Non-Retour, qui s’étend sur 13,5 km en 1×2 voie.

Le projet inclut aussi des bretelles. La première, dite Bretelle A, relie Adounko à Cococodji sur 5 km en 2×2 voies. La deuxième, la Route de l’Esclave ou Bretelle B, mesure 3,9 km en 1×2 voie. Enfin, la Bretelle C relie la Porte du Non-Retour à la Bouche du Roi sur près de 12 km, toujours en 1×2 voie.

À cela s’ajoute l’aménagement de la Corniche Est de Cotonou, longue de 2,2 km, revêtue en béton bitumineux.
M. M.

Quelques images des infrastructures

8 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




