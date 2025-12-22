Ces compétences que la Cour constitutionnelle cède au Sénat

La Cour constitutionnelle voit son champ d’action se réduire au profit du Sénat, notamment sur la surveillance des discours politiques, avec la révision constitutionnelle de novembre 2025. C’est ce qui ressort des explications données, dimanche 21 décembre 2025 sur Bip radio, par le professeur Gilles Badé, ex Secrétaire général de la Cour Constitutionnelle.

Rempart ultime depuis 1990 contre les dérapages verbaux des dirigeants, la Cour constitutionnelle est compétente pour condamner un président ou un ministre pour des propos jugés contraires à l’unité nationale. Mais avec la Constitution révisée le 14 novembre 2025, cette époque est révolue. « La Cour constitutionnelle n’est plus compétente pour apprécier des propos et des déclarations », a affirmé professeur Gilles Badé, ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle, dimanche 21 décembre 2025. L’invité de Bip radio précise que la Cour se recentre sur le droit pur, tandis que le Sénat devient le nouveau « conseil de discipline » de la classe politique. Ce retrait de compétence s’explique par une volonté de séparer le juridique du politique.

Le professeur a rappelé des exemples célèbres pour illustrer ce que la Cour faisait auparavant, comme les propos du président Boni Yayi en 2012 qui avaient été censurés : « Un président ne doit pas parler comme ça... Le président de la République est le garant de l’unité nationale ». Désormais, face à de tels dérapages, les juges resteront muets. C’est le Sénat qui montera au créneau pour « veiller à ce que les acteurs politiques n’aient pas des attitudes et ne tiennent pas des propos qui menacent l’unité nationale, l’intégrité du territoire, la paix ou la sécurité ».

Le Sénat n’est pas seulement là pour donner des conseils de sagesse. Il dispose de moyens de pression que la Cour n’utilisait pas de la même manière. « Au niveau du Sénat, aujourd’hui, le Sénat a la possibilité de faire appliquer des sanctions de nature politique ». Et la sanction peut être lourde. Selon le professeur Gilles Badé, le Sénat peut aller jusqu’à « retirer la capacité d’être élu au nom des populations parce que vous n’avez pas été digne ».

Pour l’expert constitutionnaliste, le Sénat est un véritable tribunal des mœurs républicaines. L’idée derrière cette réforme est que seuls des « anciens », ayant eux-mêmes exercé le pouvoir, possèdent la légitimité pour juger si un comportement est digne ou non de la République.

Fin du contrôle judiciaire de la Cour : Le Sénat à la manœuvre

La Cour constitutionnelle perd également le droit de regarder ce qui se passe dans les décisions de justice ordinaires, un autre point de tension historique. « Aujourd’hui, on dit : écoutez, la Cour constitutionnelle ne se mêle plus des décisions de justice », a souligné le professeur Gilles Badé.

En confiant la gestion de la "trêve politique" et des "mœurs" au Sénat, le législateur béninois fait le pari d’une régulation par l’expérience plutôt que par la sanction judiciaire immédiate. C’est ce que Gilles Badé appelle le passage à un « regard supposé de sagesse, de maturité politique et d’expérience », afin d’éviter que « le pays n’aille dans le décor ».

