Ces chantiers qui attendent encore d’être réalisés à Cotonou

Au pouvoir depuis 2016, le chef de l’Etat Patrice TALON à travers ses deux Programmes d’actions gouvernementales (PAG1 et PAG2), a réalisé un nombre important d’infrastructures dans toutes les villes du Bénin. Cotonou, la capitale économique et vitrine du pays, n’est pas restée en marge de la dynamique de développement engagée depuis lors. Toutefois, certains axes routiers, des places publiques et autres infrastructures sportives ont échappé aux actions de développement entrepris par le chantre de la Rupture et du Nouveau Départ. Zoom sur quelques chantiers non réalisés.

En dépit des deux phases du projet Asphaltage et du projet d’Aménagement des voies d’accès et de traversée de Cotonou (ATC), certains axes routiers de la ville de Cotonou n’ont pu être réaménagés sous le régime du président TALON. Il en est de même de certaines infrastructures sportives et places publiques que les populations de la capitale économique, au regard des travaux de construction effectués jusque-là, ont bien voulu voir reconstruire.

Deux axes importants du 12e arrondissement de Cotonou

Dans le 12e arrondissement, si tout le quartier Les Cocotiers (Haie vive) a été asphalté, il est à reconnaître que la voie principale qui permet d’accéder à ce quartier, l’un des plus huppés de Cotonou, n’a pas été réaménagé. L’autre voie très importante pour la mobilité, et dont la reconstruction est souhaitée, est le boulevard du Canada (l’axe Mosqué Cadjèhoun-Etoile Rouge), dégradé à plusieurs endroits.

Etoile Rouge, place Lénine et place Bulgarie non reconstruites

A l’instar de la place de l’Amazone qui fait attraction aujourd’hui, et la place du Souvenir en cours de reconstruction, nombreux sont les habitants de Cotonou qui souhaitent la reconstruction de la place de l’Etoile Rouge, un lieu historique.

Situé dans le 8e arrondissement de Cotonou, la place de l’Etoile Rouge est un grand carrefour qui réunit 5 principales voies à savoir, le boulevard du Canada, le boulevard des armées, et les voies menant à Tokpa, et dans les quartiers St Jean et Sainte Rita.

Chef d’œuvre de l’architecte béninois, Joseph Vinou, la place de l’Etoile Rouge fut construite en 1976, dans l’objectif de commémorer les trois glorieuses. Il était question à l’époque, de réaliser une infrastructure, symbole de la libération.

La place de l’Etoile Rouge a abrité jusqu’ à l’avènement du chef de l’Etat Patrice TALON, le défilé militaire à chaque célébration de la fête de l’indépendance, et plusieurs autres grands rassemblements populaires.

Outre l’Etoile Rouge, la place Lénine dont la statue a été déboulonnée pendant la crise politique de 1988, est restée dans un état de dégradation avancé.

A Gbégamey, un quartier du 11e arrondissement, la place Bulgarie où est érigée la statue de Georgi DIMITROV, un communiste bulgare, est construite pour témoigner le passé marxiste-léniniste du Bénin, sous le règne de feu Mathieu KEREKOU. Des décennies après, une rénovation de cette place est nécessaire.

Le contournement Nord-Est de Cotonou, un oubli ?

Un autre grand chantier très attendu sous la gouvernance du président Patrice TALON est le contournement Nord-Est de Cotonou. Annoncé à grand renfort médiatique, aucune action concrète entrant dans le cadre de sa réalisation n’est encore perceptible au terme des deux mandats.

Conçu dans le but de créer un environnement favorable au développement touristique et contribuer au renforcement de l’économie nationale et régionale, il devrait aboutir à la construction d’un axe autoroutier de contournement nord de la ville sur une distance de 40 Km, avec des ouvrages d’art non courants, les viaducs et les ouvrages annexes.

Au cours de l’émission « PAG 2021-2026 : Reddition de comptes », en mai dernier, le ministre du cadre de vie en charge des transports et du développement durable a rassuré l’opinion de ce que le projet sera bel et bien réalisé. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le projet selon José TONATO n’a pas été abandonné. « On avance étape par étape », a-t-il indiqué. D’après ses explications, la construction du parking de Zongo a conduit à une révision de l’itinéraire initialement prévu. « Nous avons changé l’itinéraire de ce qu’on a appelé le barreau parce que le contournement nord, c’est une voie autoroutière fermée, spécialement dédiée aux camions poids lourds (…) ça s’est imposé à nous », a indiqué le ministre.

Le nouveau tracé du barreau du contournement nord a-t-il fait savoir, ne traversera plus la lagune de Cotonou. « Nous allons rester sur la berge de Dantokpa », a informé le ministre soulignant qu’avec ce changement d’itinéraire, il n’y aura plus de déplacements et d’indemnisations à opérer sur la berge Est.

Actuellement, le bureau d’études est en train de finaliser les études techniques. Celles-ci sont indispensables pour permettre le lancement de l’appel d’offres en vue de la réalisation des travaux, a précisé le ministre.

Selon le calendrier de mise en œuvre de ce projet d’envergure, la phase de mobilisation et de financement devrait se faire en 2022, celle de la contractualisation avec les entreprises sur la période 2022-2025, suivie de la réalisation des travaux et la mise en service sur la période 2023-2026. Montant total, 487 milliards de francs CFA.

Du point de vue des infrastructures sportives

Malgré le projet de construction de 22 stades, la rénovation du stade de l’Amitié et les travaux en cours pour la reconstruction du stade René Pleven, Cotonou manque d’infrastructures sportives de proximité. Ainsi, la construction d’un stade omnisport s’impose à Gbégamey. Idem pour le terrain de Midombo, de Tokpégbé, et le terrain de l’ex camp Guézo.

Autant d’infrastructures dont la réalisation renforcerait l’image de la ville de Cotonou en tant que vitrine du Bénin.

