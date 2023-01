Certificats de conformité environnementale et sociale délivrés en ligne

La délivrance des certificats de conformité environnementale et sociale se fait désormais en ligne le portail du service public http://service-public.bj

La plate-forme E-service de l’’Agence Béninoise pour l’Environnement (ABE) du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable est opérationnelle depuis le 3 janvier 2023 grâce à un partenariat avec le Ministère du Numérique et de la Digitalisation. Cela s’inscrit dans le cadre de la volonté des autorités de mettre à la disposition des citoyens des outils modernes et automatiques de gestion et de transmission de l’information.

M. M.

15 janvier 2023