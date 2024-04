Ceradis Ong et d’autres organisations transmettent à l’INF une pétition sur les MGF

Le Directeur exécutif du Centre de réflexion et d’action pour le développement intégré et la solidarité (Ceradis Ong), Nourou Adjibadé, et ses pairs des Ong Apem et equi-filles ont procédé, samedi 30 mars 2024, à l’hôtel Casa Cielo à Cotonou, à la remise officielle d’une pétition sur les Mutilations génitales féminines (Mgf) avec 118 signatures à la Présidente de l’Institut nationale de la femme (Inf). Placée sous le thème « La société civile dit non aux Mgf), l’initiative a pour but d’appeler le gouvernement et les organisations internationales à mieux agir en faveur de la lutte contre les Mgf (Mutilations génitales féminines.

En 2017, le Bénin avait été déclaré comme non à risque en matière de Mutilations génitales féminines (Mgf). Mais force est de constater aujourd’hui la résurgence de ce phénomène multiséculaire qui porte lourdement atteinte aux droits de la femme notamment au droit à la santé, à son intégrité physique et morale et également à sa dignité.

Pour contribuer à l’éradication complète de cette pratique, le Centre de réflexion et d’action pour le développement intégré et la solidarité (Ceradis-Ong) en partenariat avec Cuso international, a marqué d’un cachet spécial l’édition 2024 de la Journée internationale de la femme au Bénin (Jif). Ce samedi 30 mars 2024, son Directeur exécutif, Nourou Adjibadé et ses pairs des Ong Apem et equi-filles ont remis officiellement une pétition intitulée ‘’La société civile dit non aux mutilations génitales féminines’’ à la présidente de l’Institut national de la femme (Inf), Me Huguette Bokpè Gnancadja.

Quelques jours ont suffi pour récolter plus de 100 paraphes des acteurs de la société civile. La remise de la pétition a permis, à ces défenseurs des droits de la femme, de rappeler aux décideurs à divers niveaux, la nécessité de mener des actions d’éducation à la santé dans le but de briser les résistances et de prendre un nombre croissant de mesures en vue de l’éradication complète de cette pratique.

« La présente pétition se veut une démarche de plaidoyer et se veut essentiellement un cri de cœur en vue d’exhorter le gouvernement et l’ensemble de ses démembrements à se pencher favorablement sur la question et à prendre des mesures décisives allant dans le sens de l’éradication des Mgf qui constituent une violation des droits de la femme », a souligné M. Nourou Adjibadé. Le Directeur exécutif appelle à une prise de conscience individuelle et collective pour gagner le combat de cette pratique qualifiée de maladie tropicale négligée à Ceradis.

Une démarche très appréciée par le représentant pays de Cuso international. « Cette manière de Ceradis pour célébrer la Jif, me fait tellement plaisir si bien que nous n’avons pas hésité à l’accompagner dans cette initiative », a-t-il précisé. Selon Landry Sabin Faton, le thème de la Jif 2024 qui est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme » oblige tous les acteurs à ne plus écrire des discours mais à plutôt agir pour faire des actions pour protéger ces filles qui sont en train d’être mutilées secrètement dans les villages du nord et dont dans 10 ans, 15 ans nous allons célébrer la Jif. « Donc, il faut que nous accélérons le rythme pour les protéger », a insisté le partenaire avant de remercier la présidente de l’Inf pour avoir accepté de recevoir la pétition.

La pétition sera portée à tous les niveaux de la sphère décisionnelle et deviendra une alerte nationale, a promis la première autorité de l’Inf. « Je consens en toute humilité, en toute prise de responsabilité à recevoir cette pétition et à la porter dans la sphère décisionnelle de notre pays, au sein de l’Inf, au niveau du Ministère des affaires sociales et de la microfinance (Masm) et aussi au niveau des autres ministères, toutes les femmes ministres mais je vais plus loin et je dis il faut que j’en touche un mot au parlement pour que ça devienne une alerte nationale », s’est engagée Mme Huguette Bokpè Gnancadja pour le respect des droits de ces filles qui seront femmes demain.

En référence au téléfilm projeté sur la pratique, lors de cette rencontre, la présidente de l’INF a reconnu que nous sommes effectivement dans l’urgence d’agir pour protéger ces filles si demain on attend d’elles l’expression de leurs talents. Elle a exprimé sa gratitude à l’organisation pour le choix porté sur sa personne et promet d’œuvrer pour l’atteinte de cet objectif commun à eux. « Je voudrais vous dire merci pour cette confiance que vous nous faites à priori en me désignant comme quelqu’un à qui vous pouvez faire un message et dont vous pouvez avoir l’assurance qu’elle fera effectivement le message ».

Adressant ses félicitations aux Ongs Ceradis, Apem et équi-filles pour avoir décroché l’engagement des têtes couronnées dans le combat contre cette pratique qui a la vie dure, la présidente de l’INF a invité à maintenir la veille, à poursuivre la sensibilisation par les canaux traditionnels et classiques mais aussi digitaux aux fins d’éradiquer sans délai cette pratique du Bénin et de l’Afrique.

J. M.

30 mars 2024 par