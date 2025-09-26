Celtiis célèbre les meilleures bachelières du Bénin

L’opérateur Celtiis a récompensé, ce mercredi 24 septembre, les 12 meilleures bachelières des 12 départements de la session de juin 2025 de l’examen du Baccalauréat au Bénin. C’était à l’occasion de la première édition de Celtiis School Awards, une nouvelle initiative qui vise à soutenir la réussite académique, notamment celle des jeunes filles.

Dans le cadre de sa politique RSE (Responsabilité sociétale de l’entreprise), Celtiis promeut l’excellence à travers les Celtiis School Awards. La première édition a célébré ce mercredi 24 septembre, les 12 meilleure bachelières des 12 départements du Bénin cette année 2025. Chacune des lauréates a reçu en plus de la reconnaissance symbolique, un ordinateur portable ; un an de connexion internet ; et une formation d’initiation à l’informatique visant à renforcer leurs compétences et à les préparer à un monde digitalisé.

Une distinction spéciale a été décernée à la première bachelière du Bénin qui, en plus de tous les dons, a reçu un chèque de 500 000 francs CFA.

Une immersion dans l’univers de Celtiis

Les lauréates de la première édition des Celtiis School Awards ont également vécu une expérience unique d’immersion dans l’univers de Celtiis. Pendant plusieurs jours, elles ont pu découvrir l’entreprise de l’intérieur à travers la visite des locaux, des échanges avec les équipes et les responsables ; puis enfin, une session de formation et de coaching destinée à développer leur confiance et leurs compétences. Au nom de ses camarades, Hilary ARINLOYE, porte-parole des lauréates a exprimé sa gratitude à l’opérateur GSM. Elle a promis de poursuivre les efforts, d’apprendre toujours et de viser encore plus haut. « L’ordinateur, la connexion internet et la formation que vous nous offrez sont de vrais coups de pouce pour la suite de notre parcours. Nous mesurons la valeur de ce geste et la responsabilité qu’il nous donne », a-t-elle rassuré.

Ces résultats selon le représentant du directeur de l’Office du Bac, sont le fruit de plusieurs années de travail visant à hisser au plus haut standard, le Bac Béninois, devenu d’après lui, « un véritable passeport pour intégrer toutes les meilleures universités du monde ». Son obtention souligne Tobi AHLONSOU, ne se fait pas sous un coup de hasard ni de chance. Il se mérite ; et les jeunes filles que récompense Celtiis, incarnent l’excellence dont le système éducatif béninois peut s’enorgueillir.

Un appel fort à l’excellence

Pour le représentant des parents, Celtiis en célébrant les meilleures bachelières ne se contente pas de récompenser seulement des notes. L’opérateur mobile selon Mr HOUESSOU, récompense également le courage, la persévérance et le mérite. Et ce faisant, envoie un message clair aux autres enfants et à toute la jeunesse béninoise. « Le travail bien fait est toujours reconnu et encouragé », a-t-il indiqué exprimant sa reconnaissance au réseau GSM pour le choix porté sur la jeunesse et surtout, les jeunes filles.

« Merci de leur donner des raisons de croire en elles-mêmes et de croire en l’avenir de notre pays. Votre initiative citoyenne nous touche profondément car elle nous rappelle que l’éducation reste le meilleur levier pour bâtir un Bénin plus juste et plus prospère », a laissé entendre le représentant des parents formulant le vœu que l’engagement de Celtiis inspire d’autres entreprises de la place.

La réussite des jeunes, clé essentielle du développement

« Chez Celtiis, la réussite académique des jeunes, en particulier et celle des jeunes filles, est une clé essentielle du développement », c’est ce qu’a souligné Omar Gueye NDIAYE, directeur général de Celtiis. Pour lui, soutenir l’excellence scolaire féminine, c’est « encourager la méritocratie et investir dans la force motrice du Bénin ». Formulant le vœu de voir ces lauréates exceller davantage et occuper des postes de responsabilité pour faire rayonner le Bénin, il a rassuré de la disponibilité de son entreprise à les accompagner. « Nous croyons en votre potentiel. Celtiis restera à vos côtés pour vous accompagner vers l’excellence », a ajouté Omar Gueye NDIAYE.

A propos de Celtiis School Awards

Celtiis School Awards, est une initiative de l’opérateur Celtiis qui vise à soutenir la réussite académique, notamment celle des jeunes filles. Les objectifs visés consistent à révéler les talents et fiertés du Bénin ; promouvoir l’équité et soutenir la réussite scolaire des jeunes filles ; inspirer toute une génération à rêver grand et à viser l’excellence ; puis accélérer le développement en investissant dans les leaders de demain.

F. A. A.

26 septembre 2025 par ,