Célébration des 30 ans de la rétrocession du collège catholique Père Aupiais

Si le Collège catholique père Aupiais existe depuis plus de 70 ans, il est devenu public sous la période révolutionnaire avant de reprendre les couleurs en janvier 1991 dans l’enceinte de l’église catholique Saint Michel. Puis en 1992, retour à la maison. Ce samedi 9 janvier 2021, les anciens de la première promotion ont décidé de se retrouver au collège pour célébrer ce moment inoubliable. Certains ne se sont plus revenus depuis une vingtaine d’années, d’autres il y a environ dix ans. Après une si longue période de séparation, l’émotion est vive dans la matinée à l’entrée de la chapelle de l’église. Après la messe d’action de grâces, il y a eu des échanges. Le moment le plus attendu est l’inauguration du centre de documentation et d’information. Une bibliothèque qui a été rénovée par les élèves de la promotion de janvier 1991. Et c’est le père Crespin Magloire Acakpovi et la présidente du comité d’organisation Adama Lawani qui ont coupé le ruban. Le bonus a été les cadeaux offerts au directeur Barnabé Vigan et à quelques enseignants de la promotion de janvier 1991. La journée des retrouvailles a pris fin par une soirée très arrosée.

Trois jours après l’inauguration de la bibliothèque rénovée , bonne nouvelle, des centaines d’élèves qui sont inscrits au Collège catholique père Aupiais cette année scolaire 2020-2021 l’ont prise d’assaut. Ils pourront mieux se cultiver désormais.

Quelques images

12 janvier 2021 par